O Dizininde İpi Kesildi! FOX TV’de Kıyım Başladı; İddialı Dizinin Tozu Bile Kalmayacak… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…

Ekranların yeni sezon hazırlıkları devam ederken; reytinglere kurban giden dizilerin sayısı da artmaya başladı. Özellikle yaz aylarında seyirci ile buluşmaya başlayan pek çok dizi, ekrana tutunamadan seyircisine kısa süre içinde veda etmişti. Bu kez ekranlara veda edeceği iddia edilen dizi, Senden Daha Güzel dizisi oldu! Peki, Senden Daha Güzel dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Senden Daha Güzel dizisi neden bitiyor, final yapıyor? Senden Daha Güzel Dizisi ne zaman bitiyor, final yapıyor? İşte, detaylar…

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