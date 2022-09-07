O Dizininde İpi Kesildi! FOX TV’de Kıyım Başladı; İddialı Dizinin Tozu Bile Kalmayacak… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Ekranların yeni sezon hazırlıkları devam ederken; reytinglere kurban giden dizilerin sayısı da artmaya başladı. Özellikle yaz aylarında seyirci ile buluşmaya başlayan pek çok dizi, ekrana tutunamadan seyircisine kısa süre içinde veda etmişti. Bu kez ekranlara veda edeceği iddia edilen dizi, Senden Daha Güzel dizisi oldu. İşte detaylar...
Ekranların yeni sezon hazırlıkları devam ederken; reytinglere kurban giden dizilerin sayısı da artmaya başladı. Özellikle yaz aylarında seyirci ile buluşmaya başlayan pek çok dizi, ekrana tutunamadan seyircisine kısa süre içinde veda etmişti. Bu kez ekranlara veda edeceği iddia edilen dizi, Senden Daha Güzel dizisi oldu! Peki, Senden Daha Güzel dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Senden Daha Güzel dizisi neden bitiyor, final yapıyor? Senden Daha Güzel Dizisi ne zaman bitiyor, final yapıyor? İşte, detaylar…
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07 Eyl 2022 - 22:16 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.