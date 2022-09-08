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08 Eyl 2022 - 08:55

En Hamarat Benim Kadir Ezildi’nin Acı Dolu Hayatı Ortaya Çıktı! Babasıyla İlgili Bilinmeyenleri Anlattı... Kadir Ezildi bakın kim çıktı!

Ekranlarının aranan yüzü olan Kadir Ezildi, hem hayat hikayesiyle hem de güler yüzüğüyle dikkatleri üzerine çekiyordu! Gülen yüzünün arkasından acı dolu bir hayat çıkan Kadir Ezildi’nin babası hakkında anlattıkları, “Böyle baba olmaz olsun” yorumlarına neden oldu! Sırf fatura ödememek için babasının çocuklarına ve eski eşine yaptığı ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…