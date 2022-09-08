En Hamarat Benim Kadir Ezildi’nin Acı Dolu Hayatı Ortaya Çıktı! Babasıyla İlgili Bilinmeyenleri Anlattı... Kadir Ezildi bakın kim çıktı!
Ekranlarının aranan yüzü olan Kadir Ezildi, hem hayat hikayesiyle hem de güler yüzüğüyle dikkatleri üzerine çekiyordu! Gülen yüzünün arkasından acı dolu bir hayat çıkan Kadir Ezildi’nin babası hakkında anlattıkları, “Böyle baba olmaz olsun” yorumlarına neden oldu! Sırf fatura ödememek için babasının çocuklarına ve eski eşine yaptığı ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
TLC Türkiye isimli kanalda başlayan Temizlik Avcıları isimli programda ilk kez görünen Kadir Ezildi, sempatik ve sevecen tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hal ve hareketleriyle Türkiye’nin kalbine işleyen Kadir Ezildi, bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Peki, Kadir Ezildi’nin acı dolu hikayesi ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.