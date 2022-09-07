Masterchef Yarışmacısı Olan Barış'ın Acı Dolu Hayatı Ortaya Çıktı! Somer Şef Sorduğuna Soracağına Pişman Oldu! Meğer Babası ve Annesi... "Allah Yardımcısı Olsun!"

Acun Ilıcalı yapımcılığında hayata geçen Masterchef yarışmasında yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken aynı zamanda da özel hayatlarıyla oldukça ilgi çekiyorlar. Son bölümlerde Barış’ta görülen performans düşüklüğü için konuşmaya iden Somer Şef, ne olduğunu sorduğuna soracağına pişman oldu. Barış’ın acı dolu aile hayatını sizler için araştırdık.

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