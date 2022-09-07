- 07 Eyl 2022 - 16:27 G: 07 Eyl 2022 - 16:28

Masterchef Yarışmacısı Olan Barış'ın Acı Dolu Hayatı Ortaya Çıktı! Somer Şef Sorduğuna Soracağına Pişman Oldu! Meğer Babası ve Annesi... "Allah Yardımcısı Olsun!"

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında yarışmacıların başarılarının yanı sıra özel hayatları da oldukça dikkat çekiyor. Özellikle son bölümde Somer şef ve yarışmacılardan Barış arasında geçen diyalog, Barış’ın acı dolu hayatını ortaya serdi. Somer Şefin sorusu üzerine hayatından bahseden yarışmacının anlattıkları, duyanların boğazını düğümledi. İşte, detaylar!

Acun Ilıcalı yapımcılığında hayata geçen Masterchef yarışmasında yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken aynı zamanda da özel hayatlarıyla oldukça ilgi çekiyorlar. Son bölümlerde Barış’ta görülen performans düşüklüğü için konuşmaya iden Somer Şef, ne olduğunu sorduğuna soracağına pişman oldu. Barış’ın acı dolu aile hayatını sizler için araştırdık.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Eyl 2022 - 16:27 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yeşilçam Yıldızı Güngör Bayrak'tan Kötü Haber! Güngör Bayrak Kaç Yaşında, Nerelidir? Güngör Bayrak Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Yeşilçam Yıldızı Güngör Bayrak'tan Kötü Haber! Güngör Bayrak Kaç Yaşında, Nerelidir? Güngör Bayrak Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Uğur Pektaş’ı Gören Gözler Kör Oldu! Ne 3 Yıl, Ne 5 Yıl! Tam Tamına 11 Yıl Sonra Göründü… “Yıllar Sana Acımamış Komiserim!” mask
Uğur Pektaş’ı Gören Gözler Kör Oldu! Ne 3 Yıl, Ne 5 Yıl! Tam Tamına 11 Yıl Sonra Göründü… “Yıllar Sana Acımamış Komiserim!”
60’lık Seda Sayan Bacaklarını Göstere Göstere Paylaştı! “Kocan Seni Bu Halinle Nasıl Boşamıyor!” Minicik Şortuyla Fiziğini Yine Kanıtladı! “Gelinlik Kız Gibi!” mask
60’lık Seda Sayan Bacaklarını Göstere Göstere Paylaştı! “Kocan Seni Bu Halinle Nasıl Boşamıyor!” Minicik Şortuyla Fiziğini Yine Kanıtladı! “Gelinlik Kız Gibi!”
Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan'ı Öpüşürken Gören İsim Sonunda Ortaya Çıktı! Ne Feride, Ne Sedat... Akılınızın Ucunun Köşesinden Bile Geçmeyecek! "Yok Artık!" mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan'ı Öpüşürken Gören İsim Sonunda Ortaya Çıktı! Ne Feride, Ne Sedat... Akılınızın Ucunun Köşesinden Bile Geçmeyecek! "Yok Artık!"
77’lik Türkan Şoray’dan Nefes Kesen Tatil Pozu! Yürekler Yerinden Çıktı; Görenler Gözlerine İnanamadı! “Kraliçem Be!” mask
77’lik Türkan Şoray’dan Nefes Kesen Tatil Pozu! Yürekler Yerinden Çıktı; Görenler Gözlerine İnanamadı! “Kraliçem Be!”
Masterchef Yarışmasından Kalpleri Çarpıtan İfşa! Oyunu Kazanan Yine İfşa Oldu; Acun Ilıcalı Kafasını Duvarlara Vurmamak İçin Zor Duruyor! Yine ve Yeniden Sızdırıldı… mask
Masterchef Yarışmasından Kalpleri Çarpıtan İfşa! Oyunu Kazanan Yine İfşa Oldu; Acun Ilıcalı Kafasını Duvarlara Vurmamak İçin Zor Duruyor! Yine ve Yeniden Sızdırıldı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL