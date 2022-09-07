Masterchef Yarışmacısı Olan Barış'ın Acı Dolu Hayatı Ortaya Çıktı! Somer Şef Sorduğuna Soracağına Pişman Oldu! Meğer Babası ve Annesi... "Allah Yardımcısı Olsun!"
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında yarışmacıların başarılarının yanı sıra özel hayatları da oldukça dikkat çekiyor. Özellikle son bölümde Somer şef ve yarışmacılardan Barış arasında geçen diyalog, Barış’ın acı dolu hayatını ortaya serdi. Somer Şefin sorusu üzerine hayatından bahseden yarışmacının anlattıkları, duyanların boğazını düğümledi. İşte, detaylar!
Acun Ilıcalı yapımcılığında hayata geçen Masterchef yarışmasında yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken aynı zamanda da özel hayatlarıyla oldukça ilgi çekiyorlar. Son bölümlerde Barış’ta görülen performans düşüklüğü için konuşmaya iden Somer Şef, ne olduğunu sorduğuna soracağına pişman oldu. Barış’ın acı dolu aile hayatını sizler için araştırdık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.