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07 Eyl 2022 - 16:48

Hande Erçel’in Siyah Sütyenli Ayna Pozu Fenalık Geçirtti! “Kadın Senin Neden Ayarın Olmaz!” Kalpler Güm Güm Çarpıyor! Yine Fiziğiyle Şov Yaptı...

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, siyah sütyeni pozlarıyla fenalık geçirtti! “Kadın senin neden ayarın yok! Ya öldürüyorsun ya süründürüyorsun” yorumlarını alan Hande Erçel, yine fiziğiyle şov üzerine şov yaptı. Kalpleri güm güm çarptıran Hande Erçel, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı! İşte Hande Erçel’in o pozları…