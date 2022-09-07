Hande Erçel’in Siyah Sütyenli Ayna Pozu Fenalık Geçirtti! “Kadın Senin Neden Ayarın Olmaz!” Kalpler Güm Güm Çarpıyor! Yine Fiziğiyle Şov Yaptı...
En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, siyah sütyeni pozlarıyla fenalık geçirtti! “Kadın senin neden ayarın yok! Ya öldürüyorsun ya süründürüyorsun” yorumlarını alan Hande Erçel, yine fiziğiyle şov üzerine şov yaptı. Kalpleri güm güm çarptıran Hande Erçel, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı! İşte Hande Erçel’in o pozları…
Kerem Bürsin’le yaşadığı aşkla sosyal medyayı sallayan Hande Erçel, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 1 yıl kadar sevgililik dönemi yaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sessiz sedasız ayrılma kararı almıştı. Ayrılıktan 3 hafta sonra ise Hande Erçel, Kaan Yıldırım’la birlikte olmaya başlamıştı. Çok geçmeden aradığı aşkı yine bulamayan Hande Erçel ayrılma kararı almıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.