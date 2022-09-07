- 07 Eyl 2022 - 16:48 G: 07 Eyl 2022 - 16:51

Hande Erçel’in Siyah Sütyenli Ayna Pozu Fenalık Geçirtti! “Kadın Senin Neden Ayarın Olmaz!” Kalpler Güm Güm Çarpıyor! Yine Fiziğiyle Şov Yaptı...

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, siyah sütyeni pozlarıyla fenalık geçirtti! “Kadın senin neden ayarın yok! Ya öldürüyorsun ya süründürüyorsun” yorumlarını alan Hande Erçel, yine fiziğiyle şov üzerine şov yaptı. Kalpleri güm güm çarptıran Hande Erçel, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı! İşte Hande Erçel’in o pozları…

Kerem Bürsin’le yaşadığı aşkla sosyal medyayı sallayan Hande Erçel, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 1 yıl kadar sevgililik dönemi yaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sessiz sedasız ayrılma kararı almıştı. Ayrılıktan 3 hafta sonra ise Hande Erçel, Kaan Yıldırım’la birlikte olmaya başlamıştı. Çok geçmeden aradığı aşkı yine bulamayan Hande Erçel ayrılma kararı almıştı. Peki, neler oluyor?

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07 Eyl 2022 - 16:48 Ankara- Yaşam

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