Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Gitti, O İsim Geldi! Kan Kaybını Durduracak; Adı Bile Anılmaz Hale Gelecek! Son Dakika Bilgisi Sonunda Ulaştı!
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Mesut resmen gitti, o isim geldi! Kan kaybını durduracak olan isimden sonra birçok kişi “Artık Mesut’un adı bile anılmaz” yorumlarında bulundular! Gelen son dakika bilgisi ise herkesi yerle yeksan etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Arka Sokaklar’dan Şevket Çoruh’un ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Peki, Şevket Çoruh’un yerine hangi isim geldi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.