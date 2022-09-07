- 07 Eyl 2022 - 17:09 G: 07 Eyl 2022 - 17:27

Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Gitti, O İsim Geldi! Kan Kaybını Durduracak; Adı Bile Anılmaz Hale Gelecek! Son Dakika Bilgisi Sonunda Ulaştı!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Mesut resmen gitti, o isim geldi! Kan kaybını durduracak olan isimden sonra birçok kişi “Artık Mesut’un adı bile anılmaz” yorumlarında bulundular! Gelen son dakika bilgisi ise herkesi yerle yeksan etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Arka Sokaklar’dan Şevket Çoruh’un ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Peki, Şevket Çoruh’un yerine hangi isim geldi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Eyl 2022 - 17:09 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun Skandalları Bitmek Nedir Bilmiyor! "Kızım Senden Herkes Mi Nefret Ediyor!" Bir Tane Bile Arkadaşı Bile Uyarmadı... "Yok Artık!" mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun Skandalları Bitmek Nedir Bilmiyor! "Kızım Senden Herkes Mi Nefret Ediyor!" Bir Tane Bile Arkadaşı Bile Uyarmadı... "Yok Artık!"
Masterchef Mehmet Şefin Nutku Tutuldu; Acun Medya'nın Yüzü Kızardı! Yarışmacıların Birbirine Verdi Sözler Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! "Şunu da Yapmayın!" mask
Masterchef Mehmet Şefin Nutku Tutuldu; Acun Medya'nın Yüzü Kızardı! Yarışmacıların Birbirine Verdi Sözler Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! "Şunu da Yapmayın!"
Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Gitti, O İsim Geldi! Kan Kaybını Durduracak; Adı Bile Anılmaz Hale Gelecek! Son Dakika Bilgisi Sonunda Ulaştı! mask
Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Gitti, O İsim Geldi! Kan Kaybını Durduracak; Adı Bile Anılmaz Hale Gelecek! Son Dakika Bilgisi Sonunda Ulaştı!
Senden Daha Güzel Dizisi Final Yapıyor? Dizinin Efsun'u Cemre Baysel’dan Bomba Açıklama Geldi! FOX TV’nin Fişi Çektiği Gündem Olmuştu; Perde Arkası Aralandı! mask
Senden Daha Güzel Dizisi Final Yapıyor? Dizinin Efsun'u Cemre Baysel’dan Bomba Açıklama Geldi! FOX TV’nin Fişi Çektiği Gündem Olmuştu; Perde Arkası Aralandı!
Hande Erçel’in Siyah Sütyenli Ayna Pozu Fenalık Geçirtti! “Kadın Senin Neden Ayarın Olmaz!” Kalpler Güm Güm Çarpıyor! Yine Fiziğiyle Şov Yaptı... mask
Hande Erçel’in Siyah Sütyenli Ayna Pozu Fenalık Geçirtti! “Kadın Senin Neden Ayarın Olmaz!” Kalpler Güm Güm Çarpıyor! Yine Fiziğiyle Şov Yaptı...
Masterchef Yarışmacısı Olan Barış'ın Acı Dolu Hayatı Ortaya Çıktı! Somer Şef Sorduğuna Soracağına Pişman Oldu! Meğer Babası ve Annesi... "Allah Yardımcısı Olsun!" mask
Masterchef Yarışmacısı Olan Barış'ın Acı Dolu Hayatı Ortaya Çıktı! Somer Şef Sorduğuna Soracağına Pişman Oldu! Meğer Babası ve Annesi... "Allah Yardımcısı Olsun!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL