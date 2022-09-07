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07 Eyl 2022 - 17:09

Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Gitti, O İsim Geldi! Kan Kaybını Durduracak; Adı Bile Anılmaz Hale Gelecek! Son Dakika Bilgisi Sonunda Ulaştı!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Mesut resmen gitti, o isim geldi! Kan kaybını durduracak olan isimden sonra birçok kişi “Artık Mesut’un adı bile anılmaz” yorumlarında bulundular! Gelen son dakika bilgisi ise herkesi yerle yeksan etti! İşte merak edilen tüm detaylar…