Masterchef Mehmet Şefin Nutku Tutuldu; Acun Medya'nın Yüzü Kızardı! Yarışmacıların Birbirine Verdi Sözler Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! "Şunu da Yapmayın!"

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu jüri üyeliğinde gerçekleşen yemek yarışması Masterchef her bölümünde ayrı ayrı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu bölümdeyse yarışmacılar arasında gerçekleşen bir diyalog ve verilen söz ise Mehmet Şef’i çileden çıkarttı. Acun Medyayı dahi şok eden bu konuşmaya dair tüm detayları sizler için mercek altına aldık.

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