Masterchef Mehmet Şefin Nutku Tutuldu; Acun Medya'nın Yüzü Kızardı! Yarışmacıların Birbirine Verdi Sözler Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! "Şunu da Yapmayın!"
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayımlanan Masterchef yarışmasında yarışmacılar arasında rekabet her geçen gün artarken şimdi de Mehmet Şefin nutkunun tutulmasına neden olacak bir olay yaşandı. Acun Medya bünyesinde hazırlanan ve yayımlanan yarışma programında yarışmacıların birbirine verdiği sözler tüyler ürpertti. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik. İşte detaylar...
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu jüri üyeliğinde gerçekleşen yemek yarışması Masterchef her bölümünde ayrı ayrı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu bölümdeyse yarışmacılar arasında gerçekleşen bir diyalog ve verilen söz ise Mehmet Şef’i çileden çıkarttı. Acun Medyayı dahi şok eden bu konuşmaya dair tüm detayları sizler için mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.