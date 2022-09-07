- 07 Eyl 2022 - 17:26 G: 07 Eyl 2022 - 17:40

Masterchef Mehmet Şefin Nutku Tutuldu; Acun Medya'nın Yüzü Kızardı! Yarışmacıların Birbirine Verdi Sözler Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! "Şunu da Yapmayın!"

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayımlanan Masterchef yarışmasında yarışmacılar arasında rekabet her geçen gün artarken şimdi de Mehmet Şefin nutkunun tutulmasına neden olacak bir olay yaşandı. Acun Medya bünyesinde hazırlanan ve yayımlanan yarışma programında yarışmacıların birbirine verdiği sözler tüyler ürpertti. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik. İşte detaylar...

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu jüri üyeliğinde gerçekleşen yemek yarışması Masterchef her bölümünde ayrı ayrı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu bölümdeyse yarışmacılar arasında gerçekleşen bir diyalog ve verilen söz ise Mehmet Şef’i çileden çıkarttı. Acun Medyayı dahi şok eden bu konuşmaya dair tüm detayları sizler için mercek altına aldık.

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07 Eyl 2022 - 17:26 Ankara- Magazin

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Masterchef Mehmet Şefin Nutku Tutuldu; Acun Medya'nın Yüzü Kızardı! Yarışmacıların Birbirine Verdi Sözler Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! "Şunu da Yapmayın!" mask
Masterchef Mehmet Şefin Nutku Tutuldu; Acun Medya'nın Yüzü Kızardı! Yarışmacıların Birbirine Verdi Sözler Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! "Şunu da Yapmayın!"
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