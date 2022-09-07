Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun Skandalları Bitmek Nedir Bilmiyor! "Kızım Senden Herkes Mi Nefret Ediyor!" Bir Tane Bile Arkadaşı Bile Uyarmadı... "Yok Artık!"
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasından çıkan yarışmacılar hayatlarını çok daha farklı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu isimlerden birisi de Aleyna Kalaycıoğlu! Hem sosyal medya hem de magazin gündeminde her daim skandalları ve kıyafetleriyle sık sık anılan güzel yarışmacı şimdi de yeni bir skandala imza attı. “Arkadaşları tarafından bari uyarılsaydı” denilen Kalaycıoğlu’nun şok eden o halini sizin için yakından inceledik.
2021 yılında Survivor yarışmasında ter döken güzeller güzeli yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan döndükten sonra da ismi sık sık hem sosyal medya hem de magazin gündeminde anıldı. Gerek verdiği dekolteli pozlar gerekse müzik piyasasına bomba gibi girişiyle her daim adını duyurmayı başaran yarışmacıyla ilgili yeni bir skandal da gün yüzüne çıktı. İşte, detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.