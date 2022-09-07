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07 Eyl 2022 - 17:43

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun Skandalları Bitmek Nedir Bilmiyor! "Kızım Senden Herkes Mi Nefret Ediyor!" Bir Tane Bile Arkadaşı Bile Uyarmadı... "Yok Artık!"

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasından çıkan yarışmacılar hayatlarını çok daha farklı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu isimlerden birisi de Aleyna Kalaycıoğlu! Hem sosyal medya hem de magazin gündeminde her daim skandalları ve kıyafetleriyle sık sık anılan güzel yarışmacı şimdi de yeni bir skandala imza attı. “Arkadaşları tarafından bari uyarılsaydı” denilen Kalaycıoğlu’nun şok eden o halini sizin için yakından inceledik.