Eda Ece'nin Son Hali Twitter'ı Salladı! "Ablam Sarı Bomba Olmuşsun" Duru Güzelliği Başları Döndürdü! Kalemle Çizilmiş Gibi...
5 sezondur reytingleri yerinden oynatan dizi Yasak Elma’nın Yıldız’ı eda Ece oldukça uzun zamandır ne sosyal medya ne de magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Hem güzelliği hem başarılı oyunculuğu aynı zamanda da özel hayatıyla daima gündemde olan güzel oyuncunun son hali Twitter’ı salladı. Duru güzelliğiyle başları döndüren Eda Ece adeta kalemle çizilmiş gibi. İşte detaylar...
Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı çok sevilen ve çok izlenen dizi Yasak Elma’da "Yıldız" karakteriyle gözleri üzerinde tutmayı başaran Eda Ece, replikleri ve oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarırken özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla yeri göğü inleten güzel oyuncunun son haliyse sosyal medyada yankı uyandırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.