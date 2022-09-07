- 07 Eyl 2022 - 18:17

Eda Ece'nin Son Hali Twitter'ı Salladı! "Ablam Sarı Bomba Olmuşsun" Duru Güzelliği Başları Döndürdü! Kalemle Çizilmiş Gibi...

5 sezondur reytingleri yerinden oynatan dizi Yasak Elma’nın Yıldız’ı eda Ece oldukça uzun zamandır ne sosyal medya ne de magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Hem güzelliği hem başarılı oyunculuğu aynı zamanda da özel hayatıyla daima gündemde olan güzel oyuncunun son hali Twitter’ı salladı. Duru güzelliğiyle başları döndüren Eda Ece adeta kalemle çizilmiş gibi. İşte detaylar...

Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı çok sevilen ve çok izlenen dizi Yasak Elma’da "Yıldız" karakteriyle gözleri üzerinde tutmayı başaran Eda Ece, replikleri ve oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarırken özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla yeri göğü inleten güzel oyuncunun son haliyse sosyal medyada yankı uyandırdı.

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07 Eyl 2022 - 18:17 Ankara- Magazin

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Eda Ece'nin Son Hali Twitter'ı Salladı! "Ablam Sarı Bomba Olmuşsun" Duru Güzelliği Başları Döndürdü! Kalemle Çizilmiş Gibi... mask
Eda Ece'nin Son Hali Twitter'ı Salladı! "Ablam Sarı Bomba Olmuşsun" Duru Güzelliği Başları Döndürdü! Kalemle Çizilmiş Gibi...
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