Eda Ece'nin Son Hali Twitter'ı Salladı! "Ablam Sarı Bomba Olmuşsun" Duru Güzelliği Başları Döndürdü! Kalemle Çizilmiş Gibi...

Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı çok sevilen ve çok izlenen dizi Yasak Elma’da "Yıldız" karakteriyle gözleri üzerinde tutmayı başaran Eda Ece, replikleri ve oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarırken özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla yeri göğü inleten güzel oyuncunun son haliyse sosyal medyada yankı uyandırdı.

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