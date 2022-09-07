- 07 Eyl 2022 - 18:30 G: 07 Eyl 2022 - 18:28

Masterchef Dilan Tüm Türkiye'nin Yakasını Silktirdi! Somer Şef Bile "Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana!" Dedi, Stüdyoda Kan Çıkardı! "Yazıklar Olsun!"

Masterchef yarışmasında sular durulmak bilmiyor. Tüm Türkiye’ye yaka silktiren Dilan’ın hedefindeki isim herkesi şaşırttı. Somer Şefin bile sessiz kalamadığı bu durum ile ilgili olarak ağır eleştiriler ise art arda geldi. Stüdyoyu birbirine katan bu olaydan sonra Dilan ortalığı iyiden iyiye karıştırdı. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik. İşte detaylar!

Acun Ilıcalı tarafından yapımcılığı üstlenilen ve TV8 ekranları aracılığıyla seyircileriyle buluşan Masterchef yarışmasında bu hafta Dilan ortalığı iyiden iyiye karıştırdı. Herkesin şok içerisinde dinlediği bu olayla birlikte şeflerde sessiz kalamadı. Özellikle Somer şefin alttan alta verdiği ayar ise seyirciler tarafından alkışlandı. Konuyu sizin için çok daha yakından inceledik. Bakalım, Dilan ne söylemiş ve hedefine aldığı kişi kimmiş. İşte tüm ayrıntılar!

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07 Eyl 2022 - 18:30 Ankara- Magazin

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