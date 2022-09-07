Masterchef Dilan Tüm Türkiye'nin Yakasını Silktirdi! Somer Şef Bile "Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana!" Dedi, Stüdyoda Kan Çıkardı! "Yazıklar Olsun!"

Acun Ilıcalı tarafından yapımcılığı üstlenilen ve TV8 ekranları aracılığıyla seyircileriyle buluşan Masterchef yarışmasında bu hafta Dilan ortalığı iyiden iyiye karıştırdı. Herkesin şok içerisinde dinlediği bu olayla birlikte şeflerde sessiz kalamadı. Özellikle Somer şefin alttan alta verdiği ayar ise seyirciler tarafından alkışlandı. Konuyu sizin için çok daha yakından inceledik. Bakalım, Dilan ne söylemiş ve hedefine aldığı kişi kimmiş. İşte tüm ayrıntılar!

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