Gönül Dağı Dizisinde Ramazan El Değiştiriyor! Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Son Dakika...
TRT1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana ortalığı kasıp kavuran, hem senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla yeni bölümleri heyecanla beklenen Gönül Dağı dizisinde şok edici bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu’nun diziden ayrılacağı ortaya çıktı! Peki, Ramazan’ın yerine hangi isim gelecek?
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden yetenekli ve başarılı oyuncunun bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Gönül Dağı’ndan Ramazan karakteri ise çok beğenilmiş ve sevilmişti ama diziden ayrılmak durumunda olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.