Gönül Dağı Dizisinde Ramazan El Değiştiriyor! Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Son Dakika...

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden yetenekli ve başarılı oyuncunun bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Gönül Dağı’ndan Ramazan karakteri ise çok beğenilmiş ve sevilmişti ama diziden ayrılmak durumunda olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!