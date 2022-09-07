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07 Eyl 2022 - 21:14

Dilan Çiçek Deniz'in Dekolteli Paylaşımının Altından Servet Çıktı! Sosyal Medya Bu Fiyatı Konuşuyor; Kaç Somun Ekmek Parası... "Yazıklar Olsun!"

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz gün giydiği kırmızı elbiseli paylaşımıyla ortalığı birbirine katmıştı. Elbisenin dekoltesi bir yana dursun Deniz’in dekolteli paylaşım yaptığı elbisesinin altından servet çıktı. Sosyal medyanın konuştuğu bu fiyatın kaç ekmek ettiği ise merak konusu. Peki, elbisenin fiyatı kaç TL? İşte detaylar!