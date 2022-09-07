Dilan Çiçek Deniz'in Dekolteli Paylaşımının Altından Servet Çıktı! Sosyal Medya Bu Fiyatı Konuşuyor; Kaç Somun Ekmek Parası... "Yazıklar Olsun!"
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz gün giydiği kırmızı elbiseli paylaşımıyla ortalığı birbirine katmıştı. Elbisenin dekoltesi bir yana dursun Deniz’in dekolteli paylaşım yaptığı elbisesinin altından servet çıktı. Sosyal medyanın konuştuğu bu fiyatın kaç ekmek ettiği ise merak konusu. Peki, elbisenin fiyatı kaç TL? İşte detaylar!
İçinde yer aldığı projelerin yanı sıra güzelliğiyle de adında sıkça söz ettiren Dilan Çiçek Deniz’in geçtiğimiz gün yaptığı kırmızı elbiseli paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Kimi kullanıcının öve öve bitiremediği elbiseyle alakalı olarak ortaya çıkan fiyat ise dudakları uçuklattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.