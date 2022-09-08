- 08 Eyl 2022 - 08:44 G: 08 Eyl 2022 - 10:17

Apple İphone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max Telefonlarını Tanıttı! Türkiye Fiyatlarını Görenlerin İse Tansiyonu Düşüyor! İşte İphone 14 Serisinin İnanılmaz Türkiye Fiyatları!

Teknoloji devi Apple’ın milyonlarca insan tarafından beklenen İphone 14 serisi sonunda tanıtıldı ve Türkiye fiyatları belirlendi. İphone 14 serisinin Türkiye fiyatları ise görenleri şoka soktu. İşte İphone 14 serisi ve Türkiye’deki satış fiyatı listesi...

Hem dünyadaki hem de ülkemizdeki en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Apple markası, her yıl olduğu gibi bu yıl da ürettiği veya geliştirdiği, insan hayatını kolaylaştırmaya yönelik yeni cihazlarını tanıtmaya devam ediyor. Her yıl düzenli olarak yeni nesil cihazların çıkarıldığı İphone, Ipad, watch ve airpod kanadında ise kullanıcıları en çok heyecanlandıran ürünlerin başında İphone gelmekte.

Ünlü Amerikalı şirketin en çok sevilen ve dünya üzerinde satış rekorları kıran cihazlarından biri olan İphone model cep telefonlarında ise bir süredir merakla beklenilen ve sonunda dünyaya tanıtılan İphone 14 serisi görücüye çıkmış bulunmakta. İphone 14 serisinin ise Türkiye fiyatlarını görenlerin ise ağzı açık kalıyor. İşte İphone 14 serisinin Türkiye’deki satış fiyatı listesi.

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08 Eyl 2022 - 08:44 - Gündem

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