- 08 Eyl 2022 - 09:42 G: 08 Eyl 2022 - 09:51

Megastar Tarkan Ölümden Döndü! Birkaç Saniye İle Hayatta Kaldı... Yürekleri Ağıza Getirdi, Peki Şimdi Durumu Nasıl? Herkes Bu Kazayı Konuşuyor!

Megastar Tarkan ölümle burun buruna geldi, birkaç saniyeyle canını kurtardı. Herkesin yüreğini ağzına getiren o kazdan sonra tüm Türkiye Tarkan’ın sağlık durumunu merak ediyor. Sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen bu kazayla ilgili tüm detayları sizin için derledik. İşte detaylar.

Yediden yetmişe herkesin hayranlık duyduğu, yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada tanınan ve sevilen sanatçı Megastar Tarkan nazara geldi! Birkaç saniye ile hayatta kalan ünlü sanatçının başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Herkesin yüreğini ağzına getiren o kazayı sizin için tüm detaylarıyla araştırdık.

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08 Eyl 2022 - 09:42 Ankara- Yaşam

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