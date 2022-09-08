Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Şok Eden Açıklama! “Alişan’ı Anlamak İçin Felsefe Okumak...” Buse Varol Bu Sözlerden Sonra Medeni Durumunu Değiştirecek Gibi...
Ne sosyal medya ne de magazin gündeminden bir an bile düşmeyen çiftler arasında yer alan Alişan ve Buse Varol çiftinden ortalığı karıştıracak ve herkesi şok edecek bir açıklama geldi. Buse Varol bu açıklamadan sonra medeni halini değiştirecek gibi duruyor. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.
Ayrıldılar ayrılacaklar iddialarıyla her daim gündemde kendilerine yer bulan Buse Varol ve Alişan çifti bu kez görenlerin inanmakta zorlanacağı açıklamaların içerisinde yer aldılar. Geçtiğimiz günlerde üniversite okuyacağını söyleyen Buse Varol, o anlarını da oldukça yüksek takipçiye sahip olduğu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Varol, ortalığı iyice karıştıracak gibi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.