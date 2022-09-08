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08 Eyl 2022 - 10:17

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Şok Eden Açıklama! “Alişan’ı Anlamak İçin Felsefe Okumak...” Buse Varol Bu Sözlerden Sonra Medeni Durumunu Değiştirecek Gibi...

Ne sosyal medya ne de magazin gündeminden bir an bile düşmeyen çiftler arasında yer alan Alişan ve Buse Varol çiftinden ortalığı karıştıracak ve herkesi şok edecek bir açıklama geldi. Buse Varol bu açıklamadan sonra medeni halini değiştirecek gibi duruyor. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.