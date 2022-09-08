Otomobil Sahiplerine Müjde! Motorine Dev İndirim! İşte Araç Sahiplerini Şenlendiren Dev Motorin İndirimi ve 8 Eylül 2022 Güncel Akaryakıt Fiyatları!
Akaryakıt fiyatlarının inanılmaz hızlı şekilde değiştiği son günlerde araç sahipleri de bu değişmeleri pür dikkat takip ediyor. Yaşanan son gelişme ise araç sahiplerini oldukça sevindirdi. Üst üste 2 kere zamlanan motorinde indirim yapıldığı haberi duyuruldu. İşte motorin indirimi ve 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…
Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler etkisini birçok alanda göstermeye devam ediyor. Artan enflasyon ve kur artışları nedeni ile fiyatları %100 ü aşan ve aşmaya da devam eden ürünlerin başında ise günde milyonlarca litre tüketilen akaryakıtlar geliyor. Ülkemizde son dönemlerde fiyatları hiç de alışık olunmayan seviyelere gelmesi nedeni ile akaryakıtlar mevcut fiyatları ile vatandaşların bir numaralı gündem konuları arasında yer alıyor. Son günlerde yaşanan pek çok zam haberi sonrasına ise akaryakıtlarda motorin özelinde sevindirici haber geldi ve yaşanan indirim pompa fiyatlarına yansıdı bile. İşte güncel akaryakıt indirimleri ve 8 Eylül akaryakıt satış fiyatları listesi.
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08 Eyl 2022 - 10:35 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.