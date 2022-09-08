Acun Ilıcalı Bu Sefer Affetmedi! “Adımı Kirlettin!” Dedi, Gözünün Yaşına Bakmadı... Böyle Bitmesi Hiç Beklenmiyordu! “Yanlış Yapacağın Adam Acun Olmamalıydı!”
Adını yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada duyurmuş olan Acun Ilıcalı kendisine yapılan yanlışı affetmedi. Kimsenin sonunun böyle biteceğini beklemediği olayda Ilıcalı, gözyaşına kanmadı. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bu konuyla ilgili tüm ayrıntıları sizin için derledik.
4 çocuk babası ve altına imza atmış olduğu her işle gurur duyulan Acun Ilıcalı kendisine yanlış yapıldığını öğrenince ortalığın tozunu dumanına kattı. Sonunun böyle biteceğini kimsenin kestiremeyeceği olaydan sonra Ilıcalı, deyim yerindeyse herkesi kılıçtan geçirdi. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizin devamında.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.