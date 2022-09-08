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08 Eyl 2022 - 10:36

Acun Ilıcalı Bu Sefer Affetmedi! “Adımı Kirlettin!” Dedi, Gözünün Yaşına Bakmadı... Böyle Bitmesi Hiç Beklenmiyordu! “Yanlış Yapacağın Adam Acun Olmamalıydı!”

Adını yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada duyurmuş olan Acun Ilıcalı kendisine yapılan yanlışı affetmedi. Kimsenin sonunun böyle biteceğini beklemediği olayda Ilıcalı, gözyaşına kanmadı. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bu konuyla ilgili tüm ayrıntıları sizin için derledik.