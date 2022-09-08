Hadise ve Mehmet Dinçerler Boşanıyor Mu? Hadise ve Mehmet Dinçerler Arasında Kaç Yaş Var? Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı!

Bir süredir objektiflere ayrı ayrı yansımaları ve yüzüklerini çıkarmaları nedeniyle boşanacakları iddiaları ile gündemlerden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden gelen son hareket iddiaları daha da güçlendirdi. Tüm sosyal medya bu iddialar ile çalkalanırken, Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftine çok yakın bir isimden boşanma iddialarına jet hızında yanıt geldi. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hadise ve Mehmet Dinçerler Arasında kaç yaş var? Hadise neden yüzük takmıyor? İşte, detaylar…