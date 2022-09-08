Hadise ve Mehmet Dinçerler Boşanıyor Mu? Hadise ve Mehmet Dinçerler Arasında Kaç Yaş Var? Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı!
Bir süredir objektiflere ayrı ayrı yansımaları ve yüzüklerini çıkarmaları nedeniyle boşanacakları iddiaları ile gündemlerden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden gelen son hareket iddiaları daha da güçlendirdi. Tüm sosyal medya bu iddialar ile çalkalanırken, Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftine çok yakın bir isimden boşanma iddialarına jet hızında yanıt geldi. İşte boşanma söylentilerinin detayları...
Bir süredir objektiflere ayrı ayrı yansımaları ve yüzüklerini çıkarmaları nedeniyle boşanacakları iddiaları ile gündemlerden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden gelen son hareket iddiaları daha da güçlendirdi. Tüm sosyal medya bu iddialar ile çalkalanırken, Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftine çok yakın bir isimden boşanma iddialarına jet hızında yanıt geldi. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hadise ve Mehmet Dinçerler Arasında kaç yaş var? Hadise neden yüzük takmıyor? İşte, detaylar…
08 Eyl 2022 - 11:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.