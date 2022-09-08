- 08 Eyl 2022 - 11:00 G: 08 Eyl 2022 - 11:23

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Reklam Anlaşmasından Milyonlar Kazandı! Fotoğraf Başına Aldığı Ücret Tepki Topladı... “Biz Aç Kalıyoruz Siz Parayı Pul Ettiniz!” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor...

Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst eden dizi Yargı’da başrol oynayan Pınar Deniz bir reklam anlaşmasına imza attı. Dünyaca ünlü bir giyim firmasının reklam yüzü olan Deniz milyonlar kazandı. Aldığı ücretle tepkileri toplayan güzel oyuncunun bu kadar parayla ne yapacağı ise merak konusu! İşte detaylar.

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerinde tutan Pınar Deniz, dünyaca ünlü bir giyim firmasının reklam yüzü oldu. Milyonlarca TL’yi tek bir imzayla cüzdanına alan güzel oyuncu tepkilerin de hedefi oldu. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.

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08 Eyl 2022 - 11:00 Ankara- Yaşam

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