Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Reklam Anlaşmasından Milyonlar Kazandı! Fotoğraf Başına Aldığı Ücret Tepki Topladı... “Biz Aç Kalıyoruz Siz Parayı Pul Ettiniz!” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor...

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerinde tutan Pınar Deniz, dünyaca ünlü bir giyim firmasının reklam yüzü oldu. Milyonlarca TL’yi tek bir imzayla cüzdanına alan güzel oyuncu tepkilerin de hedefi oldu. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.

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