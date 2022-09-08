- 08 Eyl 2022 - 13:26 G: 08 Eyl 2022 - 13:49

Masterchef Bu Hafta Malatya’da! Takımlar Kıyasıya Rekabet Ederken Tartışma Çıktı... Somer Şef Yaptırımın Ne Olduğunu ve Kararı Açıklayınca Ortalık Karıştı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışması dış çekimler için bu hafta Malatya’ya konuk oldu. Takımlar yöresel yemekleri en güzel halleriyle ortaya çıkarmaya çalışırken kıyasıya rekabet sürecinde birbirleriyle tartıştı. Program bittikten sonra stüdyoda değerlendirme yapan Somer Şef ise oldukça kritik olan yaptırım konusuna açıklık getirdi. İşte detaylar.

Acun Ilıcalı yapımcılığında hayata geçen ve TV8 ekranlarının reyting rekorlarını kıran yarışması Masterchef’te bu hafta yaşananlar ortalığı iyiden iyiye karıştıracağa benziyor. Malatya’da dış çekime giden ekibin yaptığı hata sonucunda karşılaştıkları problemse Somer şefi küplere bindirdi. Konuyu sizin için mercek altına aldık. İşte fragmana dair tüm detaylar!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Eyl 2022 - 13:26 Ankara- Magazin

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Dilan Tüm Türkiye'nin Yakasını Silktirdi! Somer Şef Bile "Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana!" Dedi, Stüdyoda Kan Çıkardı! "Yazıklar Olsun!" mask
Masterchef Dilan Tüm Türkiye'nin Yakasını Silktirdi! Somer Şef Bile "Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana!" Dedi, Stüdyoda Kan Çıkardı! "Yazıklar Olsun!"
Masterchef Mehmet Şefin Nutku Tutuldu; Acun Medya'nın Yüzü Kızardı! Yarışmacıların Birbirine Verdi Sözler Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! "Şunu da Yapmayın!" mask
Masterchef Mehmet Şefin Nutku Tutuldu; Acun Medya'nın Yüzü Kızardı! Yarışmacıların Birbirine Verdi Sözler Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! "Şunu da Yapmayın!"
Masterchef Yarışmasından Kalpleri Çarpıtan İfşa! Oyunu Kazanan Yine İfşa Oldu; Acun Ilıcalı Kafasını Duvarlara Vurmamak İçin Zor Duruyor! Yine ve Yeniden Sızdırıldı… mask
Masterchef Yarışmasından Kalpleri Çarpıtan İfşa! Oyunu Kazanan Yine İfşa Oldu; Acun Ilıcalı Kafasını Duvarlara Vurmamak İçin Zor Duruyor! Yine ve Yeniden Sızdırıldı…
Masterchef Barış Yarışmadan Çekildi! “Benden Olmayacak!” Dedi, Soluğu Acun Medya’nın Yönetiminde Aldı! Mehmet Şef Çileden Çıktı, Rezil Rüsva Etti! mask
Masterchef Barış Yarışmadan Çekildi! “Benden Olmayacak!” Dedi, Soluğu Acun Medya’nın Yönetiminde Aldı! Mehmet Şef Çileden Çıktı, Rezil Rüsva Etti!
Masterchef Yağız’ın Aşkı “Doktor Meryem” Ortaya Çıktı! Tüm Genç Kızların Hayallerini Süslemişti! Meryem Boyaz Kimdir, Ne Doktoru, Kaç Yaşında? mask
Masterchef Yağız’ın Aşkı “Doktor Meryem” Ortaya Çıktı! Tüm Genç Kızların Hayallerini Süslemişti! Meryem Boyaz Kimdir, Ne Doktoru, Kaç Yaşında?
Masterchef Dilan ve Fatma Nur Birbirine Girdi! Acun “Gönderin Şu İkisini de!” Diyebilir; Sınırlar Aşıldı! Şefler Çekirdek Çitleyip İzliyor Artık… mask
Masterchef Dilan ve Fatma Nur Birbirine Girdi! Acun “Gönderin Şu İkisini de!” Diyebilir; Sınırlar Aşıldı! Şefler Çekirdek Çitleyip İzliyor Artık…
Masterchef Dilan ve Fatma Nur Birbirine Girdi! Acun “Gönderin Şu İkisini de!” Diyebilir; Sınırlar Aşıldı! Şefler Çekirdek Çitleyip İzliyor Artık… mask
Masterchef Dilan ve Fatma Nur Birbirine Girdi! Acun “Gönderin Şu İkisini de!” Diyebilir; Sınırlar Aşıldı! Şefler Çekirdek Çitleyip İzliyor Artık…
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıya Kafa Tutunca Ortalık Karıştı! "Şefim Hastanelik Olacaksınız!" Somer Şef Tutamadı, Danilo Zanna Hayretler İçerisinde Kaldı! "Bu Kadarı da Pes!" mask
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıya Kafa Tutunca Ortalık Karıştı! "Şefim Hastanelik Olacaksınız!" Somer Şef Tutamadı, Danilo Zanna Hayretler İçerisinde Kaldı! "Bu Kadarı da Pes!"
Masterchef’i Alev Attıra Attıra İfşa Edildi! İlk Takım Oyununun Kazananı Öyle Bir Ortaya Çıktı Ki, Acun Ilıcalı Şimdi Delirmesinde Ne Yapsın! mask
Masterchef’i Alev Attıra Attıra İfşa Edildi! İlk Takım Oyununun Kazananı Öyle Bir Ortaya Çıktı Ki, Acun Ilıcalı Şimdi Delirmesinde Ne Yapsın!
Masterchef Jürisi Mehmet Şefin Gençlik Fotoğrafı İçleri Titretti! “Şefim Bu Siz Olamazsınız!” Ağzı, Yüzü, Kaşı, Gözü… Kimse Tanıyamıyor; Bakan Tekrar Bakıyor! mask
Masterchef Jürisi Mehmet Şefin Gençlik Fotoğrafı İçleri Titretti! “Şefim Bu Siz Olamazsınız!” Ağzı, Yüzü, Kaşı, Gözü… Kimse Tanıyamıyor; Bakan Tekrar Bakıyor!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ebru Polat İç Çamaşırlarını Bir Kenara Attı! Hem Göğüs Hem Kasığına Kadar Dekolte Verdiği Daracık Elbisesiyle Yılan Gibi Kıvrıldı... Akılları Baştan Aldı! mask
Ebru Polat İç Çamaşırlarını Bir Kenara Attı! Hem Göğüs Hem Kasığına Kadar Dekolte Verdiği Daracık Elbisesiyle Yılan Gibi Kıvrıldı... Akılları Baştan Aldı!
Hande Erçel’den Kahreden Haber! Arabasının Neden Hastane Önünde Olduğu Öğrenildi... Gencecik Yaşında Mücadele Ettiği Sağlık Sorunu Ailesi Ve Sevenlerini Perişan Etti! mask
Hande Erçel’den Kahreden Haber! Arabasının Neden Hastane Önünde Olduğu Öğrenildi... Gencecik Yaşında Mücadele Ettiği Sağlık Sorunu Ailesi Ve Sevenlerini Perişan Etti!
Doya Doya Moda Yasemin Yılmaz Kimdir? Doya Doya Moda’nın Ünlü Yorumcusu Yasemin Yılmaz Hayatıyla Herkesin Şok İçerisinde Kalmasına Neden Oldu! mask
Doya Doya Moda Yasemin Yılmaz Kimdir? Doya Doya Moda’nın Ünlü Yorumcusu Yasemin Yılmaz Hayatıyla Herkesin Şok İçerisinde Kalmasına Neden Oldu!
İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Kimdir? Dilan Çıtak Kaç Yaşındadır, Nerelidir? İşte Dilan Çıtak Hakkında Her Şey… mask
İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Kimdir? Dilan Çıtak Kaç Yaşındadır, Nerelidir? İşte Dilan Çıtak Hakkında Her Şey…
Survivor Nisa’nın Dudak Dudağa Paylaşımını Görenler Fenalık Geçirdi! Ogeday Girişken İle Arasının Açılmasına Sebep Olan O Konu Gündeme Bomba Gibi Düştü... mask
Survivor Nisa’nın Dudak Dudağa Paylaşımını Görenler Fenalık Geçirdi! Ogeday Girişken İle Arasının Açılmasına Sebep Olan O Konu Gündeme Bomba Gibi Düştü...
Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete Boşandı! Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete Neden Boşandı? Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete Aralarındaki Yaş Farkı… mask
Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete Boşandı! Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete Neden Boşandı? Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete Aralarındaki Yaş Farkı…
Arka Sokaklar Dizisinin Volkan’ı Boğaç Aksoy Kimdir? Boğaç Aksoy’un Sağlık Durumu Merak Konusu Oldu! Meğer… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Volkan’ı Boğaç Aksoy Kimdir? Boğaç Aksoy’un Sağlık Durumu Merak Konusu Oldu! Meğer…
Fahriye Evcen Daha Fazla Dayanamadı! Tazminat Davasının Parasıyla Bir Ev Daha Alır... “Ah Be Burak, Ceylan Çapa’yı Mumla Arıyorsundur” Ortalık Karışacak Vaziyet Alın! mask
Fahriye Evcen Daha Fazla Dayanamadı! Tazminat Davasının Parasıyla Bir Ev Daha Alır... “Ah Be Burak, Ceylan Çapa’yı Mumla Arıyorsundur” Ortalık Karışacak Vaziyet Alın!
Hadise ve Mehmet Dinçerler Boşanıyor Mu? Hadise ve Mehmet Dinçerler Arasında Kaç Yaş Var? Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler Boşanıyor Mu? Hadise ve Mehmet Dinçerler Arasında Kaç Yaş Var? Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı!
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Reklam Anlaşmasından Milyonlar Kazandı! Fotoğraf Başına Aldığı Ücret Tepki Topladı... “Biz Aç Kalıyoruz Siz Parayı Pul Ettiniz!” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... mask
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Reklam Anlaşmasından Milyonlar Kazandı! Fotoğraf Başına Aldığı Ücret Tepki Topladı... “Biz Aç Kalıyoruz Siz Parayı Pul Ettiniz!” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ebru Polat İç Çamaşırlarını Bir Kenara Attı! Hem Göğüs Hem Kasığına Kadar Dekolte Verdiği Daracık Elbisesiyle Yılan Gibi Kıvrıldı... Akılları Baştan Aldı! mask
Ebru Polat İç Çamaşırlarını Bir Kenara Attı! Hem Göğüs Hem Kasığına Kadar Dekolte Verdiği Daracık Elbisesiyle Yılan Gibi Kıvrıldı... Akılları Baştan Aldı!
Hande Erçel’den Kahreden Haber! Arabasının Neden Hastane Önünde Olduğu Öğrenildi... Gencecik Yaşında Mücadele Ettiği Sağlık Sorunu Ailesi Ve Sevenlerini Perişan Etti! mask
Hande Erçel’den Kahreden Haber! Arabasının Neden Hastane Önünde Olduğu Öğrenildi... Gencecik Yaşında Mücadele Ettiği Sağlık Sorunu Ailesi Ve Sevenlerini Perişan Etti!
TikTok’tan Ne Kadar Para Kazanılıyor? İşte Bir Günde TikTok’tan Kazanılan Paralar… mask
TikTok’tan Ne Kadar Para Kazanılıyor? İşte Bir Günde TikTok’tan Kazanılan Paralar…
Doya Doya Moda Yasemin Yılmaz Kimdir? Doya Doya Moda’nın Ünlü Yorumcusu Yasemin Yılmaz Hayatıyla Herkesin Şok İçerisinde Kalmasına Neden Oldu! mask
Doya Doya Moda Yasemin Yılmaz Kimdir? Doya Doya Moda’nın Ünlü Yorumcusu Yasemin Yılmaz Hayatıyla Herkesin Şok İçerisinde Kalmasına Neden Oldu!
Taş Bebek Olan Burçlar Hangileridir? İşte Yıllar Geçse de Güzelliğinden Bir Şey Kaybetmeyen Burçlar… mask
Taş Bebek Olan Burçlar Hangileridir? İşte Yıllar Geçse de Güzelliğinden Bir Şey Kaybetmeyen Burçlar…
İçinde Bir Cevher Olan Burçlar Hangileridir? İşte Aslında Sessiz Duran Ama Aslan Gibi Olan Burçlar… mask
İçinde Bir Cevher Olan Burçlar Hangileridir? İşte Aslında Sessiz Duran Ama Aslan Gibi Olan Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL