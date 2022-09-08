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08 Eyl 2022 - 13:26

Masterchef Bu Hafta Malatya’da! Takımlar Kıyasıya Rekabet Ederken Tartışma Çıktı... Somer Şef Yaptırımın Ne Olduğunu ve Kararı Açıklayınca Ortalık Karıştı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışması dış çekimler için bu hafta Malatya’ya konuk oldu. Takımlar yöresel yemekleri en güzel halleriyle ortaya çıkarmaya çalışırken kıyasıya rekabet sürecinde birbirleriyle tartıştı. Program bittikten sonra stüdyoda değerlendirme yapan Somer Şef ise oldukça kritik olan yaptırım konusuna açıklık getirdi. İşte detaylar.