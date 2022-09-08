Masterchef Bu Hafta Malatya’da! Takımlar Kıyasıya Rekabet Ederken Tartışma Çıktı... Somer Şef Yaptırımın Ne Olduğunu ve Kararı Açıklayınca Ortalık Karıştı!
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışması dış çekimler için bu hafta Malatya’ya konuk oldu. Takımlar yöresel yemekleri en güzel halleriyle ortaya çıkarmaya çalışırken kıyasıya rekabet sürecinde birbirleriyle tartıştı. Program bittikten sonra stüdyoda değerlendirme yapan Somer Şef ise oldukça kritik olan yaptırım konusuna açıklık getirdi. İşte detaylar.
Acun Ilıcalı yapımcılığında hayata geçen ve TV8 ekranlarının reyting rekorlarını kıran yarışması Masterchef’te bu hafta yaşananlar ortalığı iyiden iyiye karıştıracağa benziyor. Malatya’da dış çekime giden ekibin yaptığı hata sonucunda karşılaştıkları problemse Somer şefi küplere bindirdi. Konuyu sizin için mercek altına aldık. İşte fragmana dair tüm detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.