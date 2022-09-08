Fenomen Gelin Adayı Naz Mila Yine Yaptı Yapacağını! Derin Dekolteli Göğsüyle Bir Bakanı Bir Daha Baktıran Naz Mila Tir Tir Tir Titretti!
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan evlilik programlarından birine katılarak adından söz ettiren Naz Mila, programın yayından kaldırılmasının ardından adeta bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Şimdilerde yer yaptığı ile dikkat çeken Naz Mila, özellikle iddialı paylaşımları ile çok konuşulur oldu. İşte detaylar...
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan evlilik programlarından birine katılarak adından söz ettiren Naz Mila, programın yayından kaldırılmasının ardından adeta bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Şimdilerde yer yaptığı ile dikkat çeken Naz Mila, özellikle iddialı paylaşımları ile çok konuşulur oldu. Öte yandan Naz Mila’nın son paylaşımı, tüm sosyal medya takipçilerinin aklını başından aldı! Peki, fenomen gelin adayı Naz Mila, ne paylaştı? Naz Mila, nasıl bir paylaşım yaptı? Naz Mila’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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08 Eyl 2022 - 14:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.