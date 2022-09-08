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08 Eyl 2022 - 14:00

Demet Özdemir İçin Keseyi Açan Damat Borç Batağına Sürüklenecek! “Böyle Hatuna Az Bile” Oğuzhan Koç Biricik Eşi İçin Tüm Birikimini Gözden Çıkardı...

Ünlü Oyuncu Demet Özdemir uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti. Şimdilerde balayında olan çift ile ilgili öğrenilen bir gerçekse dudak uçuklattı. Demet Özdemir için keseyi açan damat borç batağına sürüklenecek. Oğuzhan Koç biricik eşi için tüm birikimini gözden çıkardı ve unutulmaz bir tatil yaşatmak için elinden geleni yaptı. İşte detaylar!