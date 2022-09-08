- 08 Eyl 2022 - 14:12 G: 08 Eyl 2022 - 14:16

Burcu Özberk’in Sözleri Kıyamete Zemin Hazırladı! “Hepimizi Kandırdın Mı?” Yorumlar Arka Arkaya… Son Sözleri Yıktı Geçti!

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz sezona damgasını Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteri ile vurmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir proje için Murat Boz ile bir araya gelen Burcu Özberk’in yeni projesi merak ile bekleniyordu. Bu bekleyişe bir son veren Burcu Özberk ile ilgili son detaylar haberimizde...

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz sezona damgasını Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteri ile vurmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir proje için Murat Boz ile bir araya gelen Burcu Özberk’in yeni projesi merak ile bekleniyordu. Bu bekleyişe bir son veren Burcu Özberk’ten herkesi şaşırtacak son dakika açıklaması geldi. Peki, Burcu Özberk’in yeni projesi ne? Burcu Özberk’in yeni dizisi hangisi? Burcu Özberk, bu sezon ekranlarda mı? İşte, detaylar…

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08 Eyl 2022 - 14:12 - Magazin

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