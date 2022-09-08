Burcu Özberk’in Sözleri Kıyamete Zemin Hazırladı! “Hepimizi Kandırdın Mı?” Yorumlar Arka Arkaya… Son Sözleri Yıktı Geçti!
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz sezona damgasını Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteri ile vurmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir proje için Murat Boz ile bir araya gelen Burcu Özberk’in yeni projesi merak ile bekleniyordu. Bu bekleyişe bir son veren Burcu Özberk ile ilgili son detaylar haberimizde...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz sezona damgasını Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteri ile vurmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir proje için Murat Boz ile bir araya gelen Burcu Özberk’in yeni projesi merak ile bekleniyordu. Bu bekleyişe bir son veren Burcu Özberk’ten herkesi şaşırtacak son dakika açıklaması geldi. Peki, Burcu Özberk’in yeni projesi ne? Burcu Özberk’in yeni dizisi hangisi? Burcu Özberk, bu sezon ekranlarda mı? İşte, detaylar…
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08 Eyl 2022 - 14:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.