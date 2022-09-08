Tarkan’ın Tıpatıp Aynısıydı; Son Hali Gözleri Yuvalarından Fırlattı! Tarkan Görse Tanıyamaz; “Ne Oldu Sana Abidin!” Neler Oluyor?

Katıldığı Popstar Türkiye yarışması ile hafızalara kazınan şampiyon Abidin Özşahin, şimdilerde kendine bambaşka bir hayat kurdu. Geçtiğimiz günlerde yaşamına ilişkin bir röportaj veren Abidin Özşahin, Tarkan’a olan benzerliğinden şimdilerde ne yaptığına kadar pek çok konuya açıklık getirdi. Öte yandan Abidin Özşahin’in son hali herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Popstar Abidin Özşahin, şimdi ne yapıyor? Abidin Özşahin’in son hali nasıl? Abidin Özşahin, yaşamı ile ilgili neler söyledi? İşte, detaylar…

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