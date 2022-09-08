Tarkan’ın Tıpatıp Aynısıydı; Son Hali Gözleri Yuvalarından Fırlattı! Tarkan Görse Tanıyamaz; “Ne Oldu Sana Abidin!” Neler Oluyor?
Katıldığı Popstar Türkiye yarışması ile hafızalara kazınan şampiyon Abidin Özşahin, şimdilerde kendine bambaşka bir hayat kurdu. Geçtiğimiz günlerde yaşamına ilişkin bir röportaj veren Abidin Özşahin, Tarkan’a olan benzerliğinden şimdilerde ne yaptığına kadar pek çok konuya açıklık getirdi. İşte Alternatif Tarkan Abidin ile ilgili son detaylar...
Katıldığı Popstar Türkiye yarışması ile hafızalara kazınan şampiyon Abidin Özşahin, şimdilerde kendine bambaşka bir hayat kurdu. Geçtiğimiz günlerde yaşamına ilişkin bir röportaj veren Abidin Özşahin, Tarkan’a olan benzerliğinden şimdilerde ne yaptığına kadar pek çok konuya açıklık getirdi. Öte yandan Abidin Özşahin’in son hali herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Popstar Abidin Özşahin, şimdi ne yapıyor? Abidin Özşahin’in son hali nasıl? Abidin Özşahin, yaşamı ile ilgili neler söyledi? İşte, detaylar…
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08 Eyl 2022 - 14:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.