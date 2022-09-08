- 08 Eyl 2022 - 14:27 G: 08 Eyl 2022 - 14:31

Cansu Dere’den Skandal Aşk İtirafı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… Caner Cindoruk’la Anılıyordu; Son Dakika Haberi Geldi!

Sıla dizisindeki performansından bu yana aldığı her rol ile hafızalara kazınan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Cansu Dere, seyirci karşısına en son Sadakatsiz isimli dizinin Asya karakteri ile karşılaşmıştı. Bu rolüyle bir hayli beğenilen Cansu Dere, aşk yaşamıyla da sıkça gündem olur hale gelmişti. İşte Cansu Dere cephesinden son detaylar...

Sıla dizisindeki performansından bu yana aldığı her rol ile hafızalara kazınan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Cansu Dere, seyirci karşısına en son Sadakatsiz isimli dizinin Asya karakteri ile karşılaşmıştı. Bu rolüyle bir hayli beğenilen Cansu Dere, aşk yaşamıyla da sıkça gündem olur hale gelmişti. Adı rol arkadaşlarıyla da anılan Cansu Dere’den aşk yaşamına ilişkin çok çarpıcı itiraflar geldi! Peki, Cansu Dere’nin sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Cansu Dere, aşk ile ilgili ne dedi? Cansu Dere, ne itiraf etti? İşte, detaylar…

08 Eyl 2022 - 14:27 - Magazin

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