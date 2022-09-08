Zeynep Bastık Minicik Şortuyla Başları Döndürdü!  “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Kimse Bunu Görmedi Bile… “Düğmeler Ne Alemde?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, hem aldığı sahneler ile hem de güzelliğiyle adından çokça söz ettirir hale geldi. Özellikle sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile dikkat çekmeye başlamış olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Zeynep Bastık’ın iddialı pozlarına ilginç yorumlarda bulundu! Peki, Zeynep Bastık nasıl bir paylaşım yaptı, ne paylaştı? Zeynep Bastık’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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