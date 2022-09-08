Zeynep Bastık Minicik Şortuyla Başları Döndürdü! “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Kimse Bunu Görmedi Bile… “Düğmeler Ne Alemde?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, hem aldığı sahneler ile hem de güzelliğiyle adından çokça söz ettirir hale geldi. Özellikle sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile dikkat çekmeye başlamış olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha gerçekleştirdi. İşte son paylaşımı ve merak edilen tüm detaylar...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, hem aldığı sahneler ile hem de güzelliğiyle adından çokça söz ettirir hale geldi. Özellikle sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile dikkat çekmeye başlamış olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Zeynep Bastık’ın iddialı pozlarına ilginç yorumlarda bulundu! Peki, Zeynep Bastık nasıl bir paylaşım yaptı, ne paylaştı? Zeynep Bastık’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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08 Eyl 2022 - 14:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.