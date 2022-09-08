- 08 Eyl 2022 - 14:45

IMDB Açıkladı! Türkiye’nin En Popüler Oyuncusu Ne Demet Özdemir, Ne Melis Sezen, Ne De Hande Erçel! Listenin Birincisi Herkesi Şaşırttı!

Dizi ve Sinemaseverlerin sıklıkla takip ettiği IMDB Türkiye’nin en popüler 50 oyuncusunu belirledi. Listenin birincisi ise herkesi şaşırttı. Demet Özdemir, Melis Sezen, Hazal Kaya ve Hande Erçel gibi isimlerin kazanamadığı birincilik koltuğunda oturan isim ise…

Ülkemizdeki popülerlik yarışı son hızıyla devam ediyor. Ünlü isimlerin yer aldığı platformlardan daha çok aşk hayatları, yaptıkları açıklamalar ve giyimleri onların popülerliğini artırırken zaman zaman gündeme gelen en popüler oyuncu ya da ünlü isim kim? Sorusunun cevabını ise hem dünya hem de ülkemizde dizi ve sinemaseverler tarafından sıkı şekilde takip edilen IMDB sitesi verdi. Yapılan araştırmalar ve alınan kıstaslar doğrultusunda oluşturan listede yer alan isimler ise oldukça ilgi çekici olurken, listenin zirvesinde olabilecek son dönemlerin en popüler isimlerinden olan Demet Özdemir, Hande Erçel, Melis Sezen ve Hazal Kaya gibi ünlü sanatçıların zirvede olmaması herkesi şaşırttı. Zirvede yer alan isim ise şaşkınlıklara şaşkınlık kattı. İşte Türkiye’nin en popüler ismi.

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08 Eyl 2022 - 14:45 - Gündem

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