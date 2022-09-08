Gönül Dağı Dizisinden Zıpır Zıpır Zıplatacak Haber! Gedeli Kasabası Ayağa Kalktı; Milyonların Kalbi Yerinden Çıkıyor!

Yeni sezonu merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisi, yeni sezon startını geçtiğimiz hafta itibariyle verdi. Yeni sezonda birbirinden iddialı oyuncuları ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisinin seyircisi bazı isimlerin yokluğuna hala alışamadı. O isimlerden birinin Gönül Dağı dizisine geri döneceği iddiası ise, herkesi şaşırttı! Peki, Gönül Dağı dizisinin son bölümünde ne oldu? Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisine geri dönecek olan isim kim? İşte, detaylar…

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