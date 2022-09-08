Gönül Dağı Dizisinden Zıpır Zıpır Zıplatacak Haber! Gedeli Kasabası Ayağa Kalktı; Milyonların Kalbi Yerinden Çıkıyor!
Yeni sezonu merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisi, yeni sezon startını geçtiğimiz hafta itibariyle verdi. Yeni sezonda birbirinden iddialı oyuncuları ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisinin seyircisi bazı isimlerin yokluğuna hala alışamadı. O isimlerden birinin Gönül Dağı dizisine geri döneceği iddiası ise, herkesi şaşırttı! İşte detaylar...
Yeni sezonu merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisi, yeni sezon startını geçtiğimiz hafta itibariyle verdi. Yeni sezonda birbirinden iddialı oyuncuları ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisinin seyircisi bazı isimlerin yokluğuna hala alışamadı. O isimlerden birinin Gönül Dağı dizisine geri döneceği iddiası ise, herkesi şaşırttı! Peki, Gönül Dağı dizisinin son bölümünde ne oldu? Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisine geri dönecek olan isim kim? İşte, detaylar…
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08 Eyl 2022 - 14:38 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.