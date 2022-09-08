- 08 Eyl 2022 - 14:38 G: 08 Eyl 2022 - 14:45

Gönül Dağı Dizisinden Zıpır Zıpır Zıplatacak Haber! Gedeli Kasabası Ayağa Kalktı; Milyonların Kalbi Yerinden Çıkıyor!

Yeni sezonu merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisi, yeni sezon startını geçtiğimiz hafta itibariyle verdi. Yeni sezonda birbirinden iddialı oyuncuları ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisinin seyircisi bazı isimlerin yokluğuna hala alışamadı. O isimlerden birinin Gönül Dağı dizisine geri döneceği iddiası ise, herkesi şaşırttı! İşte detaylar...

Yeni sezonu merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisi, yeni sezon startını geçtiğimiz hafta itibariyle verdi. Yeni sezonda birbirinden iddialı oyuncuları ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisinin seyircisi bazı isimlerin yokluğuna hala alışamadı. O isimlerden birinin Gönül Dağı dizisine geri döneceği iddiası ise, herkesi şaşırttı! Peki, Gönül Dağı dizisinin son bölümünde ne oldu? Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisine geri dönecek olan isim kim? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

08 Eyl 2022 - 14:38 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kusursuz Kiracı Dizisi Mona'yı Titreten Olay! Maskeli Fotoğrafın Sahibi Fena Halde İfşa Oldu! Mona Şimdi Hapı Yuttu! “Yok Artık!” mask
Kusursuz Kiracı Dizisi Mona'yı Titreten Olay! Maskeli Fotoğrafın Sahibi Fena Halde İfşa Oldu! Mona Şimdi Hapı Yuttu! “Yok Artık!”
Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Yüreklere Dokundu! O Sahneyi İzleyenlerin Gözlerinde Tek Bir Yaş Bile Kalmadı! Bir Küçük gün ışığı ne zaman, konusu Nedir? mask
Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Yüreklere Dokundu! O Sahneyi İzleyenlerin Gözlerinde Tek Bir Yaş Bile Kalmadı! Bir Küçük gün ışığı ne zaman, konusu Nedir?
O Dizininde İpi Kesildi! FOX TV’de Kıyım Başladı; İddialı Dizinin Tozu Bile Kalmayacak… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
O Dizininde İpi Kesildi! FOX TV’de Kıyım Başladı; İddialı Dizinin Tozu Bile Kalmayacak… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan'ı Öpüşürken Gören İsim Sonunda Ortaya Çıktı! Ne Feride, Ne Sedat... Akılınızın Ucunun Köşesinden Bile Geçmeyecek! "Yok Artık!" mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan'ı Öpüşürken Gören İsim Sonunda Ortaya Çıktı! Ne Feride, Ne Sedat... Akılınızın Ucunun Köşesinden Bile Geçmeyecek! "Yok Artık!"
Arka Sokaklar Dizisinden Yürekleri Sızlatan Veda! Artık “Mesut Komiser” Yok! Ayrılış Sebebi Yürekler Paramparça Dağlandı! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinden Yürekleri Sızlatan Veda! Artık “Mesut Komiser” Yok! Ayrılış Sebebi Yürekler Paramparça Dağlandı! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinden Milyonları Paramparça Edecek Haber! Kanal D Mecbur Devreye Girdi; Kimse İnanmak İstemiyor Ama… “Yine Boğazımızda Kaldı!” mask
Camdaki Kız Dizisinden Milyonları Paramparça Edecek Haber! Kanal D Mecbur Devreye Girdi; Kimse İnanmak İstemiyor Ama… “Yine Boğazımızda Kaldı!”
Aziz Dizisini Murat Yıldırım Elleriyle Bitirmiş! Her Şeye Burun Kıvırınca… “İpler Kopmuş!” Tepkiler Arka Arkaya; Yaptığı Kabul Edilir Gibi Değil! mask
Aziz Dizisini Murat Yıldırım Elleriyle Bitirmiş! Her Şeye Burun Kıvırınca… “İpler Kopmuş!” Tepkiler Arka Arkaya; Yaptığı Kabul Edilir Gibi Değil!
Kim Milyoner Olmak İster’de Tüyler Ürperten Olay! Kenan İmirzalıoğlu’nun Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Neler Oluyor? mask
Kim Milyoner Olmak İster’de Tüyler Ürperten Olay! Kenan İmirzalıoğlu’nun Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Neler Oluyor?
Eser Yenenler’in Eşi “Efsane” Diziye Giriş Yaptı! Kanal D Ekranları Zangır Zangır Sallanıyor; Tüm Dengeleri Alt Üst Edecek! Neler Oluyor? mask
Eser Yenenler’in Eşi “Efsane” Diziye Giriş Yaptı! Kanal D Ekranları Zangır Zangır Sallanıyor; Tüm Dengeleri Alt Üst Edecek! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinin 2. Sezonu Pınar Deniz Tarafından İfşa Edildi! Tüm Ekip Karıştı Ama Gören Gördü… Senarist Küplere Binecek! Bakın Nasıl Başlayacak… mask
Yargı Dizisinin 2. Sezonu Pınar Deniz Tarafından İfşa Edildi! Tüm Ekip Karıştı Ama Gören Gördü… Senarist Küplere Binecek! Bakın Nasıl Başlayacak…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
IMDB Açıkladı! Türkiye’nin En Popüler Oyuncusu Ne Demet Özdemir, Ne Melis Sezen, Ne De Hande Erçel! Listenin Birincisi Herkesi Şaşırttı! mask
IMDB Açıkladı! Türkiye’nin En Popüler Oyuncusu Ne Demet Özdemir, Ne Melis Sezen, Ne De Hande Erçel! Listenin Birincisi Herkesi Şaşırttı!
Gönül Dağı Dizisinden Zıpır Zıpır Zıplatacak Haber! Gedeli Kasabası Ayağa Kalktı; Milyonların Kalbi Yerinden Çıkıyor! mask
Gönül Dağı Dizisinden Zıpır Zıpır Zıplatacak Haber! Gedeli Kasabası Ayağa Kalktı; Milyonların Kalbi Yerinden Çıkıyor!
Zeynep Bastık Minicik Şortuyla Başları Döndürdü!  “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Kimse Bunu Görmedi Bile… “Düğmeler Ne Alemde?” mask
Zeynep Bastık Minicik Şortuyla Başları Döndürdü!  “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Kimse Bunu Görmedi Bile… “Düğmeler Ne Alemde?”
Cansu Dere’den Skandal Aşk İtirafı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… Caner Cindoruk’la Anılıyordu; Son Dakika Haberi Geldi! mask
Cansu Dere’den Skandal Aşk İtirafı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… Caner Cindoruk’la Anılıyordu; Son Dakika Haberi Geldi!
Tarkan’ın Tıpatıp Aynısıydı; Son Hali Gözleri Yuvalarından Fırlattı! Tarkan Görse Tanıyamaz; “Ne Oldu Sana Abidin!” Neler Oluyor? mask
Tarkan’ın Tıpatıp Aynısıydı; Son Hali Gözleri Yuvalarından Fırlattı! Tarkan Görse Tanıyamaz; “Ne Oldu Sana Abidin!” Neler Oluyor?
Burcu Özberk’in Sözleri Kıyamete Zemin Hazırladı! “Hepimizi Kandırdın Mı?” Yorumlar Arka Arkaya… Son Sözleri Yıktı Geçti! mask
Burcu Özberk’in Sözleri Kıyamete Zemin Hazırladı! “Hepimizi Kandırdın Mı?” Yorumlar Arka Arkaya… Son Sözleri Yıktı Geçti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL