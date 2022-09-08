Çağla Şıkel Yine İfşalandı! “Bu Kadarına Pes Doğrusu” Yaptığı Paylaşım Herkesi Şoke Etti! “Boyun Kadar Çocuğun Var Ayıp Be!”
Son dönemlerde magazin dünyasında skandallarıyla sık sık anılan Çağla Şıkel yeni bir skandalla yeniden gündemdeki yerini aldı. Bu kadarına da pes doğrusu dedirten olayın doğruları ortaya çıktı. Yediği naneler saniye saniye kameralara yansırken Şıkel’e çocuklarının olduğu hatırlatıldı.
Podyumlarda fırtınalar estiren ünlü manken Çağla Şıkel, içerisinde yer aldığı projeler kadar özel hayatıyla da sık sık hem sosyal medya hem de magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Eski eşi Emre Altuğ ile olan yakınlığı konuşulurken ardından da özel mesajlarının ifşa edilmesiyle birlikte ortalık adeta yangın yerine dönmüştü. Şimdiyse konu bir hayli farklı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.