- 08 Eyl 2022 - 14:36 G: 08 Eyl 2022 - 15:03

Çağla Şıkel Yine İfşalandı! “Bu Kadarına Pes Doğrusu” Yaptığı Paylaşım Herkesi Şoke Etti! “Boyun Kadar Çocuğun Var Ayıp Be!”

Son dönemlerde magazin dünyasında skandallarıyla sık sık anılan Çağla Şıkel yeni bir skandalla yeniden gündemdeki yerini aldı. Bu kadarına da pes doğrusu dedirten olayın doğruları ortaya çıktı. Yediği naneler saniye saniye kameralara yansırken Şıkel’e çocuklarının olduğu hatırlatıldı.

Podyumlarda fırtınalar estiren ünlü manken Çağla Şıkel, içerisinde yer aldığı projeler kadar özel hayatıyla da sık sık hem sosyal medya hem de magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Eski eşi Emre Altuğ ile olan yakınlığı konuşulurken ardından da özel mesajlarının ifşa edilmesiyle birlikte ortalık adeta yangın yerine dönmüştü. Şimdiyse konu bir hayli farklı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Eyl 2022 - 14:36 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Petek Dinçöz Yaptı Yine Yapacağını! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; “Sana Koca Yaramadı; Değiştin!” Neler Oluyor? mask
Petek Dinçöz Yaptı Yine Yapacağını! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; “Sana Koca Yaramadı; Değiştin!” Neler Oluyor?
IMDB Açıkladı! Türkiye’nin En Popüler Oyuncusu Ne Demet Özdemir, Ne Melis Sezen, Ne De Hande Erçel! Listenin Birincisi Herkesi Şaşırttı! mask
IMDB Açıkladı! Türkiye’nin En Popüler Oyuncusu Ne Demet Özdemir, Ne Melis Sezen, Ne De Hande Erçel! Listenin Birincisi Herkesi Şaşırttı!
Anne Olmaya Gün Sayan Güpse Özay’dan Olay Yaratan Poz! Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıktı; “Gerçek Olamazsın Sen!” mask
Anne Olmaya Gün Sayan Güpse Özay’dan Olay Yaratan Poz! Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıktı; “Gerçek Olamazsın Sen!”
Zeynep Bastık Minicik Şortuyla Başları Döndürdü!  “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Kimse Bunu Görmedi Bile… “Düğmeler Ne Alemde?” mask
Zeynep Bastık Minicik Şortuyla Başları Döndürdü!  “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Kimse Bunu Görmedi Bile… “Düğmeler Ne Alemde?”
Yonca Evcimik Geri Sayıma Başladı... mask
Yonca Evcimik Geri Sayıma Başladı...
Cansu Dere’den Skandal Aşk İtirafı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… Caner Cindoruk’la Anılıyordu; Son Dakika Haberi Geldi! mask
Cansu Dere’den Skandal Aşk İtirafı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… Caner Cindoruk’la Anılıyordu; Son Dakika Haberi Geldi!
Tarkan’ın Tıpatıp Aynısıydı; Son Hali Gözleri Yuvalarından Fırlattı! Tarkan Görse Tanıyamaz; “Ne Oldu Sana Abidin!” Neler Oluyor? mask
Tarkan’ın Tıpatıp Aynısıydı; Son Hali Gözleri Yuvalarından Fırlattı! Tarkan Görse Tanıyamaz; “Ne Oldu Sana Abidin!” Neler Oluyor?
Burcu Özberk’in Sözleri Kıyamete Zemin Hazırladı! “Hepimizi Kandırdın Mı?” Yorumlar Arka Arkaya… Son Sözleri Yıktı Geçti! mask
Burcu Özberk’in Sözleri Kıyamete Zemin Hazırladı! “Hepimizi Kandırdın Mı?” Yorumlar Arka Arkaya… Son Sözleri Yıktı Geçti!
Fenomen Gelin Adayı Naz Mila Yine Yaptı Yapacağını! Derin Dekolteli Göğsüyle Bir Bakanı Bir Daha Baktıran Naz Mila Tir Tir Tir Titretti! mask
Fenomen Gelin Adayı Naz Mila Yine Yaptı Yapacağını! Derin Dekolteli Göğsüyle Bir Bakanı Bir Daha Baktıran Naz Mila Tir Tir Tir Titretti!
Demet Özdemir İçin Keseyi Açan Damat Borç Batağına Sürüklenecek! “Böyle Hatuna Az Bile” Oğuzhan Koç Biricik Eşi İçin Tüm Birikimini Gözden Çıkardı... mask
Demet Özdemir İçin Keseyi Açan Damat Borç Batağına Sürüklenecek! “Böyle Hatuna Az Bile” Oğuzhan Koç Biricik Eşi İçin Tüm Birikimini Gözden Çıkardı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL