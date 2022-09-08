Anne Olmaya Gün Sayan Güpse Özay’dan Olay Yaratan Poz! Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıktı; “Gerçek Olamazsın Sen!”

Birliktelikleri ile sıkça gündem olan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, sade nikahları ile de çok konuşulmuştu. Şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için geri sayıma geçen Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinden yeni bir poz geldi. Gupse Özay’ın paylaştığı o pozun altına düşülen not ise, bir hayli dikkat çekti! Peki, Gupse Özay ve Barış Arduç çifti ne paylaştı? Gupse Özay nasıl bir paylaşım yaptı? Gupse Özay’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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