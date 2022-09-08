Petek Dinçöz Yaptı Yine Yapacağını! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; “Sana Koca Yaramadı; Değiştin!” Neler Oluyor?
Geçtiğimiz aylarda sekiz yıldır evli olduğu iş insanı Serkan Kodaloğlu ile olan evliliğini noktaladıktan sonra Amerika’ya taşınan Petek Dinçöz, yurda geri döndü. Yurda geri döndükten sonra ilk aşkı ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz, iş insanı Nida Büyükbayraktar ile evlendi. Evliliğin sonrasında yeni kareleri paylaşan Petek Dinçöz ile ilgili son detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz aylarda sekiz yıldır evli olduğu iş insanı Serkan Kodaloğlu ile olan evliliğini noktaladıktan sonra Amerika’ya taşınan Petek Dinçöz, yurda geri döndü. Yurda geri döndükten sonra ilk aşkı ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz, iş insanı Nida Büyükbayraktar ile evlendi. Evliliğin sonrasında yeni kareleri paylaşan Petek Dinçöz’ün bir hatası, sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı! Peki, Petek Dinçöz ne paylaştı? Petek Dinçöz, nasıl bir paylaşım yaptı? Petek Dinçöz’ün paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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08 Eyl 2022 - 14:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.