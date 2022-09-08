- 08 Eyl 2022 - 14:50 G: 08 Eyl 2022 - 14:59

Petek Dinçöz Yaptı Yine Yapacağını! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; “Sana Koca Yaramadı; Değiştin!” Neler Oluyor?

Geçtiğimiz aylarda sekiz yıldır evli olduğu iş insanı Serkan Kodaloğlu ile olan evliliğini noktaladıktan sonra Amerika’ya taşınan Petek Dinçöz, yurda geri döndü. Yurda geri döndükten sonra ilk aşkı ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz, iş insanı Nida Büyükbayraktar ile evlendi. Evliliğin sonrasında yeni kareleri paylaşan Petek Dinçöz ile ilgili son detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz aylarda sekiz yıldır evli olduğu iş insanı Serkan Kodaloğlu ile olan evliliğini noktaladıktan sonra Amerika’ya taşınan Petek Dinçöz, yurda geri döndü. Yurda geri döndükten sonra ilk aşkı ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz, iş insanı Nida Büyükbayraktar ile evlendi. Evliliğin sonrasında yeni kareleri paylaşan Petek Dinçöz’ün bir hatası, sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı! Peki, Petek Dinçöz ne paylaştı? Petek Dinçöz, nasıl bir paylaşım yaptı? Petek Dinçöz’ün paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

08 Eyl 2022 - 14:50 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
IMDB Açıkladı! Türkiye’nin En Popüler Oyuncusu Ne Demet Özdemir, Ne Melis Sezen, Ne De Hande Erçel! Listenin Birincisi Herkesi Şaşırttı! mask
IMDB Açıkladı! Türkiye’nin En Popüler Oyuncusu Ne Demet Özdemir, Ne Melis Sezen, Ne De Hande Erçel! Listenin Birincisi Herkesi Şaşırttı!
Anne Olmaya Gün Sayan Güpse Özay’dan Olay Yaratan Poz! Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıktı; “Gerçek Olamazsın Sen!” mask
Anne Olmaya Gün Sayan Güpse Özay’dan Olay Yaratan Poz! Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıktı; “Gerçek Olamazsın Sen!”
Çağla Şıkel Yine İfşalandı! “Bu Kadarına Pes Doğrusu” Yediği Naneler Saniye Saniye Sosyal Medyada Paylaşıldı! “Boyun Kadar Çocuğun Var Ayıp Be!” mask
Çağla Şıkel Yine İfşalandı! “Bu Kadarına Pes Doğrusu” Yediği Naneler Saniye Saniye Sosyal Medyada Paylaşıldı! “Boyun Kadar Çocuğun Var Ayıp Be!”
Zeynep Bastık Minicik Şortuyla Başları Döndürdü!  “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Kimse Bunu Görmedi Bile… “Düğmeler Ne Alemde?” mask
Zeynep Bastık Minicik Şortuyla Başları Döndürdü!  “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Kimse Bunu Görmedi Bile… “Düğmeler Ne Alemde?”
Yonca Evcimik Geri Sayıma Başladı... mask
Yonca Evcimik Geri Sayıma Başladı...
Cansu Dere’den Skandal Aşk İtirafı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… Caner Cindoruk’la Anılıyordu; Son Dakika Haberi Geldi! mask
Cansu Dere’den Skandal Aşk İtirafı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… Caner Cindoruk’la Anılıyordu; Son Dakika Haberi Geldi!
Tarkan’ın Tıpatıp Aynısıydı; Son Hali Gözleri Yuvalarından Fırlattı! Tarkan Görse Tanıyamaz; “Ne Oldu Sana Abidin!” Neler Oluyor? mask
Tarkan’ın Tıpatıp Aynısıydı; Son Hali Gözleri Yuvalarından Fırlattı! Tarkan Görse Tanıyamaz; “Ne Oldu Sana Abidin!” Neler Oluyor?
Burcu Özberk’in Sözleri Kıyamete Zemin Hazırladı! “Hepimizi Kandırdın Mı?” Yorumlar Arka Arkaya… Son Sözleri Yıktı Geçti! mask
Burcu Özberk’in Sözleri Kıyamete Zemin Hazırladı! “Hepimizi Kandırdın Mı?” Yorumlar Arka Arkaya… Son Sözleri Yıktı Geçti!
Fenomen Gelin Adayı Naz Mila Yine Yaptı Yapacağını! Derin Dekolteli Göğsüyle Bir Bakanı Bir Daha Baktıran Naz Mila Tir Tir Tir Titretti! mask
Fenomen Gelin Adayı Naz Mila Yine Yaptı Yapacağını! Derin Dekolteli Göğsüyle Bir Bakanı Bir Daha Baktıran Naz Mila Tir Tir Tir Titretti!
Demet Özdemir İçin Keseyi Açan Damat Borç Batağına Sürüklenecek! “Böyle Hatuna Az Bile” Oğuzhan Koç Biricik Eşi İçin Tüm Birikimini Gözden Çıkardı... mask
Demet Özdemir İçin Keseyi Açan Damat Borç Batağına Sürüklenecek! “Böyle Hatuna Az Bile” Oğuzhan Koç Biricik Eşi İçin Tüm Birikimini Gözden Çıkardı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL