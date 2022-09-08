Kusursuz Kiracı’nın Yakup’u Milyonları Çılgına Çevirdi! Estetik Üzerine Estetik Yaptırmış! “Bir de Laf Ediyordun!” Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının yeni yapımı olan Kusursuz Kiracı dizisinin başrolünde bulunan ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Kusursuz Kiracı dizisinin iddialı bir çıkış yakalamasıyla birlikte daha da çok dikkat çeken Serkay Tütüncü’nün son zamanlarda gündeme geldiği konu ise, estetik operasyon geçirip geçirmediği oldu! Peki, Serkay Tütüncü estetik operasyon geçirdi mi? Serkay Tütüncü, hangi estetik operasyonu geçirdi? Serkay Tütüncü’nün burnu estetik mi? İşte, detaylar…

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