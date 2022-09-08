Kusursuz Kiracı’nın Yakup’u Milyonları Çılgına Çevirdi! Estetik Üzerine Estetik Yaptırmış! “Bir de Laf Ediyordun!” Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının yeni yapımı olan Kusursuz Kiracı dizisinin başrolünde bulunan ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Kusursuz Kiracı dizisinin iddialı bir çıkış yakalamasıyla birlikte daha da çok dikkat çeken Serkay Tütüncü ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
FOX TV ekranlarının yeni yapımı olan Kusursuz Kiracı dizisinin başrolünde bulunan ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Kusursuz Kiracı dizisinin iddialı bir çıkış yakalamasıyla birlikte daha da çok dikkat çeken Serkay Tütüncü’nün son zamanlarda gündeme geldiği konu ise, estetik operasyon geçirip geçirmediği oldu! Peki, Serkay Tütüncü estetik operasyon geçirdi mi? Serkay Tütüncü, hangi estetik operasyonu geçirdi? Serkay Tütüncü’nün burnu estetik mi? İşte, detaylar…
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08 Eyl 2022 - 14:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.