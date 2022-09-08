Demet Akalın’dan Yürekleri Umutla Dolduran Hamle! Babası İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Gören Duyan Şoktan Şoka Giriyor…
Son zamanlarda girdiği polemiklerden sahnede yaşadığı olaylara kadar her hareketi ile gündem olan ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın’dan herkese örnek olacak bir hamle geldi. Bir yardım çağrısında bulunan Demet Akalın, projeye kendisi de yardım etti. Yaptığı yardım karşılığında babasını unutmaması ise, Demet Akalın’ın takipçilerinden tam not almasını sağladı! İşte o hareketi ile ilgili detaylar...
Son zamanlarda girdiği polemiklerden sahnede yaşadığı olaylara kadar her hareketi ile gündem olan ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın’dan herkese örnek olacak bir hamle geldi. Bir yardım çağrısında bulunan Demet Akalın, projeye kendisi de yardım etti. Yaptığı yardım karşılığında babasını unutmaması ise, Demet Akalın’ın takipçilerinden tam not almasını sağladı! Peki, Demet Akalın ne yaptı? Demet Akalın, babası için ne yardımında bulundu? Demet Akalın’ın yardım çağrısı nasıl karşılandı? İşte, detaylar…
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08 Eyl 2022 - 15:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.