- 08 Eyl 2022 - 15:00 G: 08 Eyl 2022 - 15:20

Demet Akalın’dan Yürekleri Umutla Dolduran Hamle! Babası İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Gören Duyan Şoktan Şoka Giriyor…

Son zamanlarda girdiği polemiklerden sahnede yaşadığı olaylara kadar her hareketi ile gündem olan ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın’dan herkese örnek olacak bir hamle geldi. Bir yardım çağrısında bulunan Demet Akalın, projeye kendisi de yardım etti. Yaptığı yardım karşılığında babasını unutmaması ise, Demet Akalın’ın takipçilerinden tam not almasını sağladı! İşte o hareketi ile ilgili detaylar...

Son zamanlarda girdiği polemiklerden sahnede yaşadığı olaylara kadar her hareketi ile gündem olan ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın’dan herkese örnek olacak bir hamle geldi. Bir yardım çağrısında bulunan Demet Akalın, projeye kendisi de yardım etti. Yaptığı yardım karşılığında babasını unutmaması ise, Demet Akalın’ın takipçilerinden tam not almasını sağladı! Peki, Demet Akalın ne yaptı? Demet Akalın, babası için ne yardımında bulundu? Demet Akalın’ın yardım çağrısı nasıl karşılandı? İşte, detaylar…

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08 Eyl 2022 - 15:00 - Magazin

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