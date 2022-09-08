Hülya Avşar- Kaya Çilingiroğlu Arasında Tansiyon Yükseldi! Hülya Avşar İle İlgili İddiaları Duyan Çilingiroğlu Küplere Bindi... “Kocaman Kızımız Var Sen Ne Yapıyorsun!”
Eski eş şimdiki arkadaş, aynı zamanda da yakın iki anne-baba olan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu arasında tansiyon yükseldi. Yıllardır görüşmeye devam ederek kızları için sağlıklı bir aile oluşturmayı hedefleyen ikili bu sefer ortaya çıkan iddialar yüzünden birbirine girdi. İşte, detaylar!
Senelerdir tahtını kimselere kaptırmayan ve masmavi gözleriyle bakanın içini yakan ünlü sanatçı Hülya Avşar magazin gündeminde hakkında konuşturmaya da devam ediyor. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımların yanı sıra son olarak çıkardığı şarkı ve kliple de uzunca bir süre adından söz ettiren Avşar şimdi de eski eşiyle yaşadığı bir gerilimle gündemde.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.