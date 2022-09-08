Hülya Avşar- Kaya Çilingiroğlu Arasında Tansiyon Yükseldi! Hülya Avşar İle İlgili İddiaları Duyan Çilingiroğlu Küplere Bindi... “Kocaman Kızımız Var Sen Ne Yapıyorsun!”

Senelerdir tahtını kimselere kaptırmayan ve masmavi gözleriyle bakanın içini yakan ünlü sanatçı Hülya Avşar magazin gündeminde hakkında konuşturmaya da devam ediyor. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımların yanı sıra son olarak çıkardığı şarkı ve kliple de uzunca bir süre adından söz ettiren Avşar şimdi de eski eşiyle yaşadığı bir gerilimle gündemde.

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