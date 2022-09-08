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08 Eyl 2022 - 16:37

Melis Sezen Bu Sefer Ne Dansı Ne De Değişik Tarzıyla Gündemde! Aşk Hayatına Öyle Birini Aldı Ki Gören Duyan Şok Oldu... “Hangi Büyü Bu?

Bir zamanların reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz ’de başrol oyuncuları arasında yer alan ve gündemde sürekli hem dansları hem de değişik tarzıyla gündeme gelen güzel oyuncunun aşk hayatına aldığı isim herkesi şok etti. Görenlerin hangi büyüyü yaptırdığını soracağı yakışıklı kim? İşte detaylar...