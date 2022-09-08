- 08 Eyl 2022 - 16:37 G: 08 Eyl 2022 - 16:58

Melis Sezen Bu Sefer Ne Dansı Ne De Değişik Tarzıyla Gündemde! Aşk Hayatına Öyle Birini Aldı Ki Gören Duyan Şok Oldu... “Hangi Büyü Bu?

Bir zamanların reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz ’de başrol oyuncuları arasında yer alan ve gündemde sürekli hem dansları hem de değişik tarzıyla gündeme gelen güzel oyuncunun aşk hayatına aldığı isim herkesi şok etti. Görenlerin hangi büyüyü yaptırdığını soracağı yakışıklı kim? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst eden dizi Sadakatsiz’de başrol oynayan Melis Sezen gündemde sık sık paylaşımları ve garip hareketleriyle hakkında konuşturuyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’la birlikte başrolü paylaşan güzel oyuncu Melis Sezen Instagram’da bir hayli geniş bir kitleye sahip.

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08 Eyl 2022 - 16:37 Ankara- Yaşam

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