Aleyna Tilki Neslihan Atagül’ü Yerinden Etti! “Sen Şarkıcısın Ne Alaka Yahu?” Ortalık Karışacak... Milyonlar Havada Uçuşuyor! “Her Yerden Çıkma Be Aleyna Kadın!”

Son dönemlerin en sık konuşulan sanatçıları arasında listenin ilk sıralarında yer alan Aleyna Tilki, hem sesi hem de yaptıklarıyla adından sıkça bahsettiriyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle yaptığı paylaşımla hem sosyal medya hem de magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ünlü sanatçı Tilki şimdi de yer aldığı bir projeyle gündemde.

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