Aleyna Tilki Neslihan Atagül’ü Yerinden Etti! “Sen Şarkıcısın Ne Alaka Yahu?” Ortalık Karışacak... Milyonlar Havada Uçuşuyor! “Her Yerden Çıkma Be Aleyna Kadın!”
Sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki dâhil olduğu bir projeyle Neslihan Atagül’ü yerinden etti. “Sen şarkıcısın ne alaka” tarzında yorumlar aldı. Milyonların havada uçuştuğu projeyle alakalı Aleyna Tilki herkese yaka silktirdi. İşte detaylar...
Son dönemlerin en sık konuşulan sanatçıları arasında listenin ilk sıralarında yer alan Aleyna Tilki, hem sesi hem de yaptıklarıyla adından sıkça bahsettiriyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle yaptığı paylaşımla hem sosyal medya hem de magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ünlü sanatçı Tilki şimdi de yer aldığı bir projeyle gündemde.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.