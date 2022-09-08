Seda Sayan Kaynana Oluyor! Miray Daner Gelin Oldu Gidiyor... Evlilik Teklifi Yüzüğünün Fiyatı Akılları Yerinden Oynattı! Oğulcan Engin Annesine Nispet Yaptı...

Ünlü sanatçı Seda Sayan ne sosyal medya ne de magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor. Hem evliliği hem de açıklamalarıyla ortalığı adeta yangın yerine çeviren Sayan şimdilerde kaynanalığa terfi etti. Oğlu Oğulcan Engin ile ilgili ortaya atılan iddia gündemi alt üst etti.

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