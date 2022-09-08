Seda Sayan Kaynana Oluyor! Miray Daner Gelin Oldu Gidiyor... Evlilik Teklifi Yüzüğünün Fiyatı Akılları Yerinden Oynattı! Oğulcan Engin Annesine Nispet Yaptı...
Sabahların Sultanı Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 7. Evliliğini yapmış çiçeği burnunda bir gelindi şimdi ise kaynana oluyor. Oğlu Oğulcan Engin’in kız arkadaşı Miray Daner’e evlilik teklifi ettiği öğrenildi. Yüzüğün fiyatıysa akılları yerinden oynattı! Oğulcan Engin resmen annesine nispet yaptı. İşte detaylar.
Ünlü sanatçı Seda Sayan ne sosyal medya ne de magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor. Hem evliliği hem de açıklamalarıyla ortalığı adeta yangın yerine çeviren Sayan şimdilerde kaynanalığa terfi etti. Oğlu Oğulcan Engin ile ilgili ortaya atılan iddia gündemi alt üst etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.