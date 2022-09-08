Acun Ilıcalı Sevgilisine Dükkân Açtı! Millet Çiçek Böcek Alır, Acun Balık Tutmayı Öğretti! Binlerce Lirayı Sevgilisi İçin Ortaya Döktü, Gözünü Bile Kırpmadı!
Başarılı yapımcı Acun Ilıcalı, hem altına imza attığı işlerle hem servetiyle en çok da özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmiyor. Ünlü yapımcı son olarak büyük bir yatırıma daha imza attı. Millet sevgilisine çiçek böcek alırken Acun Ilıcalı ise hemşire sevgilisi için gözünü bile kırpmadan paraya kıydı. Binlerce liralık yatırım bakın hangi alana yapıldı! İşte detaylar...
TV8 ekranlarındaki projeleri her gün reyting rekorları kırarken öte yandan da kurucusu olduğu platform ve futbol takımı da sürekli bir para akışı sağlayan Acun Ilıcalı, yatırım yapmaya devam ediyor. Sevgilisi Çağla Altunkaya ile ayrıldılar dedikodularının sonu gelmezken şimdiyse Çağla Altunkaya için yapılan yatırım gündemde kendine yer buldu. Uzunca zamandır ayrıldılar iddialarına Demet Özdemir ve Oğuhan Koç’un düğününe beraber giderek son veren ikili fotoğraf çekilirken de utangaç tavırlarıyla bakışları üzerinde tutmuşlardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.