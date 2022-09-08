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08 Eyl 2022 - 18:11

Acun Ilıcalı Sevgilisine Dükkân Açtı! Millet Çiçek Böcek Alır, Acun Balık Tutmayı Öğretti! Binlerce Lirayı Sevgilisi İçin Ortaya Döktü, Gözünü Bile Kırpmadı!

Başarılı yapımcı Acun Ilıcalı, hem altına imza attığı işlerle hem servetiyle en çok da özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmiyor. Ünlü yapımcı son olarak büyük bir yatırıma daha imza attı. Millet sevgilisine çiçek böcek alırken Acun Ilıcalı ise hemşire sevgilisi için gözünü bile kırpmadan paraya kıydı. Binlerce liralık yatırım bakın hangi alana yapıldı! İşte detaylar...