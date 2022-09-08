Adını Feriha Koydum Yeniden Başlıyor! Hazal Kaya Yerinden Fırladı “Abla Bebek Bir Doğsaydı...” Çağatay Ulusoy İmajını Dizi İçin Değiştirdi! Milyonlar Sevinçten Uçuyor...
Zamanında Show TV ekranlarında yayınlanan ve hem oyuncu kadrosu hem de senaryosuyla dikkat çeken reyting rekortmeni dizinin ekranlara döneceğini Hazal Kaya duyunca çılgına döndü! İkinci çocuğuna hamile olan güzel oyuncu projeyi duyunca yerinde duramadı. Ne hastalığı ne de hamileliği umurunda olmadı. Genç kızların sevgilisi Emir Sarrafoğlu karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy ise tarz değişikliğine gitti. İşte detaylar...
Şimdilerde Blue TV’de yayınlanan Yeşilçam dizisiyle sevenleriyle buluşan yakışıklı ve başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy yeniden Adını Feriha Koydum ile ekranlara dönecek. Milyonlarca seveninin yüreğini kıpır kıpır eden bu haberle birlikte tarz değişikliğine giden Çağatay Ulusoy gibi Hazal Kaya’nın da hamileliğini umursamadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.