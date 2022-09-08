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08 Eyl 2022 - 18:29

Adını Feriha Koydum Yeniden Başlıyor! Hazal Kaya Yerinden Fırladı “Abla Bebek Bir Doğsaydı...” Çağatay Ulusoy İmajını Dizi İçin Değiştirdi! Milyonlar Sevinçten Uçuyor...

Zamanında Show TV ekranlarında yayınlanan ve hem oyuncu kadrosu hem de senaryosuyla dikkat çeken reyting rekortmeni dizinin ekranlara döneceğini Hazal Kaya duyunca çılgına döndü! İkinci çocuğuna hamile olan güzel oyuncu projeyi duyunca yerinde duramadı. Ne hastalığı ne de hamileliği umurunda olmadı. Genç kızların sevgilisi Emir Sarrafoğlu karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy ise tarz değişikliğine gitti. İşte detaylar...