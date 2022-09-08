Mine Tugay Aşka Geldi! Kucağına Aldı Sarmaş Dolaş Fotoğraf Paylaştı... Ortalık Yandı Kavruldu! “Aklımızı Başımızdan Aldın Be Mine!” Sosyal Medya Bu Pozları Konuşuyor...
Yıllara meydan okuyan güzelliği genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle ortalığı yıkıp geçen Mine Tugay, ölümün eşiğinden dönmüştü. Yeni yeni kendine gelen güzel oyuncu aradığı aşkı sonunda buldu. Dosta Düşmana biricik aşkıyla boy boy fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu herkesi oldukça şaşırttı. Ortalık yandı kavruldu sosyal medya bu pozları konuşuyor. İşte detaylar.
Süt gibi beyaz teni, güneşten kızıl saçlarıyla bakanın dönüp dönüp bir daha baktığı güzel oyuncu Mine Tugay geçtiğimiz hafta yaşadığı bir kazayla hayranlarını korkuttu. Akıllara durgunluk veren bir kaza geçiren ünlü oyuncunun son paylaşımlarıysa herkesi şaşkına çevirdi. Ortalığı kasıp kavuran bu çift paylaşımından sonra ortalık birbirine girdi. İşte detaylar...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.