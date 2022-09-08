Mine Tugay Aşka Geldi! Kucağına Aldı Sarmaş Dolaş Fotoğraf Paylaştı... Ortalık Yandı Kavruldu! “Aklımızı Başımızdan Aldın Be Mine!” Sosyal Medya Bu Pozları Konuşuyor...

Süt gibi beyaz teni, güneşten kızıl saçlarıyla bakanın dönüp dönüp bir daha baktığı güzel oyuncu Mine Tugay geçtiğimiz hafta yaşadığı bir kazayla hayranlarını korkuttu. Akıllara durgunluk veren bir kaza geçiren ünlü oyuncunun son paylaşımlarıysa herkesi şaşkına çevirdi. Ortalığı kasıp kavuran bu çift paylaşımından sonra ortalık birbirine girdi. İşte detaylar...

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