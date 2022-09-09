Dilan Çiçek Deniz’in Sevgilisi Hakkında Şok Eden Açıklamaları! Thor'u öve öve bitiremedi... Uzun Zamandır Birliktelerdi... Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor...
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, yeni projesiyle gündem oldu. Ekranlarda beğenilerek izlenen oyuncunun sevgilisi hakkında şok eden açıklamaları ise hem magazin hem de sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Uzun zamandır birliktelik yaşayan ikiliye gelen yorumlarda dikkat çekti. Sosyal medyanın konuştuğu o açıklamayı sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar.
İçinde yer aldığı projeler ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Thor Saevarsson ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımıyla gündemde yer bulan Dilan Çiçek Deniz kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.