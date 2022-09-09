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09 Eyl 2022 - 22:59

Dilan Çiçek Deniz’in Sevgilisi Hakkında Şok Eden Açıklamaları! Thor'u öve öve bitiremedi... Uzun Zamandır Birliktelerdi... Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor...

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, yeni projesiyle gündem oldu. Ekranlarda beğenilerek izlenen oyuncunun sevgilisi hakkında şok eden açıklamaları ise hem magazin hem de sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Uzun zamandır birliktelik yaşayan ikiliye gelen yorumlarda dikkat çekti. Sosyal medyanın konuştuğu o açıklamayı sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar.