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09 Eyl 2022 - 23:03

Aleyna Tilki Uzi Aşkı Yeniden Alevlendi! Lansmanda Sıcak Temas! Kalçasına şaplak atıp, kucağına aldı "Aleyna Tilki kriz geçirecek!"... Yuh Sana!”

Sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen genç ve başarılı sanatçı Aleyna Tilki ortalığı yangın yerine çevirecek pozları art arda paylaştı. Eski sevgilisi rapçi Uzi ile albüm lansmanında oldukça yakın olan ve o anlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Tilki, sevgilisini çıldırtacak. Takipçilerinden gelen yorumları ve dikkat çekici paylaşımları sizin için derledik. İşte, detaylar.