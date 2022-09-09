- 09 Eyl 2022 - 23:03

Aleyna Tilki Uzi Aşkı Yeniden Alevlendi! Lansmanda Sıcak Temas! Kalçasına şaplak atıp, kucağına aldı "Aleyna Tilki kriz geçirecek!"... Yuh Sana!”

Sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen genç ve başarılı sanatçı Aleyna Tilki ortalığı yangın yerine çevirecek pozları art arda paylaştı. Eski sevgilisi rapçi Uzi ile albüm lansmanında oldukça yakın olan ve o anlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Tilki, sevgilisini çıldırtacak. Takipçilerinden gelen yorumları ve dikkat çekici paylaşımları sizin için derledik. İşte, detaylar.

Son dönemde hakkında en çok konuşturan isimlerden birisi de hiç kuşkusuz Aleyna Tilki. Ünlü sanatçı her paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Şimdilerde Stilist Oğuz Erel ile ilişki yaşayan genç sanatçıdan gelen bir paylaşımsa ortalığı karıştırdı. Eski sevgilisiyle oldukça samimi olduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Tilki, ortalığı da iyiden iyiye alevlendirdi.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Eyl 2022 - 23:03 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dilan Çiçek Deniz’in Sevgilisi Hakkında Şok Eden Açıklamaları! Thor'u öve öve bitiremedi... Uzun Zamandır Birliktelerdi... Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor... mask
Dilan Çiçek Deniz’in Sevgilisi Hakkında Şok Eden Açıklamaları! Thor'u öve öve bitiremedi... Uzun Zamandır Birliktelerdi... Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor...
Kusursuz Kiracı Dizisinde Mona’nın Hayatı İfşa Edildi! Sonu Felaketle Bitiyor; Gözyaşları İçerisinde Kalacaksınız! Akıl Beyin Resmen Yandı, Televizyon Tarihinde İlk… mask
Kusursuz Kiracı Dizisinde Mona’nın Hayatı İfşa Edildi! Sonu Felaketle Bitiyor; Gözyaşları İçerisinde Kalacaksınız! Akıl Beyin Resmen Yandı, Televizyon Tarihinde İlk…
Yasak Elma Dizisinin Ender’inden Bomba İmaj Değişimi! Görenler Tanımakta Zorluk Çekti, Kimse Çıkaramadı! Yeni Sezon Gümbür Gümbür Geliyor… “Ne Oldu Sana!” mask
Yasak Elma Dizisinin Ender’inden Bomba İmaj Değişimi! Görenler Tanımakta Zorluk Çekti, Kimse Çıkaramadı! Yeni Sezon Gümbür Gümbür Geliyor… “Ne Oldu Sana!”
Survivor Nisa Estetik Kurbanı Oldu! “Evlilikten Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Ağzı, Yüzü, Suratı… Ogeday Girişken Görse Hayatının En Büyük Şokunu Yaşar… mask
Survivor Nisa Estetik Kurbanı Oldu! “Evlilikten Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Ağzı, Yüzü, Suratı… Ogeday Girişken Görse Hayatının En Büyük Şokunu Yaşar…
Yasemin Özilhan’ın İddialı Göğüs Dekoltesi Cayır Cayır Yaktı! Eşiyle Boşanacakları ve Gemileri Yaktığı Konuşuluyordu… “Yandı Buralar Yine Doktor Ela!” mask
Yasemin Özilhan’ın İddialı Göğüs Dekoltesi Cayır Cayır Yaktı! Eşiyle Boşanacakları ve Gemileri Yaktığı Konuşuluyordu… “Yandı Buralar Yine Doktor Ela!”
Masterchef Melih Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Mehmet Şef Önüne Geçse, Elinden Tutsa Bile Artık Faydası Yok! Tokat Gibi Çarptı… “Utanmaz!” mask
Masterchef Melih Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Mehmet Şef Önüne Geçse, Elinden Tutsa Bile Artık Faydası Yok! Tokat Gibi Çarptı… “Utanmaz!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL