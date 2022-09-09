Aleyna Tilki Uzi Aşkı Yeniden Alevlendi! Lansmanda Sıcak Temas! Kalçasına şaplak atıp, kucağına aldı "Aleyna Tilki kriz geçirecek!"... Yuh Sana!”
Sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen genç ve başarılı sanatçı Aleyna Tilki ortalığı yangın yerine çevirecek pozları art arda paylaştı. Eski sevgilisi rapçi Uzi ile albüm lansmanında oldukça yakın olan ve o anlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Tilki, sevgilisini çıldırtacak. Takipçilerinden gelen yorumları ve dikkat çekici paylaşımları sizin için derledik. İşte, detaylar.
Son dönemde hakkında en çok konuşturan isimlerden birisi de hiç kuşkusuz Aleyna Tilki. Ünlü sanatçı her paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Şimdilerde Stilist Oğuz Erel ile ilişki yaşayan genç sanatçıdan gelen bir paylaşımsa ortalığı karıştırdı. Eski sevgilisiyle oldukça samimi olduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Tilki, ortalığı da iyiden iyiye alevlendirdi.Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.