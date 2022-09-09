- 09 Eyl 2022 - 11:32

Ankaralılara Müjde! Aniden Bastıran Soğuklar Yerini Kavurucu Sıcaklara Bırakacak! İşte Ankara Eylül 2022 5 Günlük Hava Durumu Tahmini!

Özellikle İç Anadolu ve Ankara genelinde kendisini hissettiren ve ani şekilde bastıran soğuk havalar, yerini kavurucu sıcaklara bırakacak. Hafta sonu planı olanlar için sevindirici olan bu haber ve Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini ise şu şekilde.

Ülkemiz genelinde yaz ayları etkisi ile kendisini hissettiren kavurucu sıcaklar etkisini gösterirken, İç Anadolu ve Ankara genelinde havaların hızlı şekilde soğuması ve 10 derece birden düşmesi ise vatandaşları şaşkına uğrattı. Sonbahar aylarından olan Eylül ayına girilmesi ile birlikte havaların hızla soğuması herkesi şaşırtırken özellikle tatil günleri olan hafta sonu günlerinde plan ve programı olan kişiler için endişe oluşturdu. Henüz havaların 20 derece ve üstünde seyir ettiği ve mangal, piknik, gezi gibi aktivitelere elverişli olduğu bu havalarda ise en çok merak edilen ilerleyen günlerde havaların nasıl olacağı konusu. İşte Ankara geneli için hafta sonu ve hafta başlangıcı ile ilgili Meteoroloji Müdürlüğü’nün 5 günlük hava durumu tahmini.

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09 Eyl 2022 - 11:32 - Gündem

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