Ben Bu Cihana Sığmazsam Cezayir Kimdir? Oktay Kaynarca Kaç Yaşında, Nereli? Gören Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı!

ATV ekranlarının yeni yapımı olan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi için geri sayım başladı. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkacak iddialı yapımlardan biri olan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin baş karakteri Cezayir’in ise, Oktay Kaynarca tarafından canlandırılacağı öğrenildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazsam Cezayir kimdir? Oktay Kaynarca kaç yaşında, nereli? Oktay Kaynarca hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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