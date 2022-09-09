Ben Bu Cihana Sığmazsam Cezayir Kimdir? Oktay Kaynarca Kaç Yaşında, Nereli? Gören Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı!
ATV ekranlarının yeni yapımı olan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi için geri sayım başladı. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkacak iddialı yapımlardan biri olan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin baş karakteri Cezayir’in ise, Oktay Kaynarca tarafından canlandırılacağı öğrenildi. İşte Oktay Kaynarca ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
ATV ekranlarının yeni yapımı olan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi için geri sayım başladı. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkacak iddialı yapımlardan biri olan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin baş karakteri Cezayir’in ise, Oktay Kaynarca tarafından canlandırılacağı öğrenildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazsam Cezayir kimdir? Oktay Kaynarca kaç yaşında, nereli? Oktay Kaynarca hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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09 Eyl 2022 - 11:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.