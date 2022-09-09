Ben Bu Cihana Sığmazsam Leyla Kimdir? Ebru Özkan Saban Kaç Yaşında, Nereli? Oktay Kaynarca Aralarındaki Yaş Farkı Mosmor Etti!
Merak ile beklenilen Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi, ilk tanıtım fragmanı ile seyircisinin karşısına çıktı. Birbirinden iddialı isimler ile ekranlara gelmeye hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin oyuncu kadrosunda Ebru Özkan Saban da yer aldı. Öte yandan Ebru Özkan Saban’ın Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde Leyla karakterine hayat vereceği öğrenildi. İşte Ebru Özkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Merak ile beklenilen Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi, ilk tanıtım fragmanı ile seyircisinin karşısına çıktı. Birbirinden iddialı isimler ile ekranlara gelmeye hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin oyuncu kadrosunda Ebru Özkan Saban da yer aldı. Öte yandan Ebru Özkan Saban’ın Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde Leyla karakterine hayat vereceği öğrenildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazsam Leyla kimdir? Ebru Özkan Saban kaç yaşında, nereli? Ebru Özkan Saban evli mi, Ertan Saban’ın nesi? İşte, detaylar…
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09 Eyl 2022 - 11:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.