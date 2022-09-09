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09 Eyl 2022 - 11:32

Ben Bu Cihana Sığmazsam Leyla Kimdir? Ebru Özkan Saban Kaç Yaşında, Nereli? Oktay Kaynarca Aralarındaki Yaş Farkı Mosmor Etti!

Merak ile beklenilen Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi, ilk tanıtım fragmanı ile seyircisinin karşısına çıktı. Birbirinden iddialı isimler ile ekranlara gelmeye hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin oyuncu kadrosunda Ebru Özkan Saban da yer aldı. Öte yandan Ebru Özkan Saban’ın Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde Leyla karakterine hayat vereceği öğrenildi. İşte Ebru Özkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...