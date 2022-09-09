- 09 Eyl 2022 - 11:36 G: 09 Eyl 2022 - 11:40

Ben Bu Cihana Sığmazsam Firuze Kimdir? Pelin Akil Kaç Yaşında, Nereli? Pelin Akil’in Nasıl Tanındığını Öğrenen Şok İçerisinde Kalıyor! 

ATV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin seyirci karşısına çıkması için gri satımı başladı. Birbirinden iddialı isimlerden oluşan kadrosu ile şimdiden televizyon seyircisini meraklandıran Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde Pelin Akil Altan da rol aldı. İşte Pekin Akil ile ilgili detaylar...

ATV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin seyirci karşısına çıkması için gri satımı başladı. Birbirinden iddialı isimlerden oluşan kadrosu ile şimdiden televizyon seyircisini meraklandıran Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde Pelin Akil Altan da rol aldı. Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde Firuze’yi canlandıracağı öğrenilen Pelin Akil Altan’ın nasıl ünlü oluğu ise, herkesi şaşırttı! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazsam Firuze kimdir? Pelin Akil kaç yaşında, nereli? Pelin Akil’in nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar… 

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

09 Eyl 2022 - 11:36 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ben Bu Cihana Sığmazsam Leyla Kimdir? Ebru Özkan Saban Kaç Yaşında, Nereli? Oktay Kaynarca Aralarındaki Yaş Farkı Mosmor Etti!  mask
Ben Bu Cihana Sığmazsam Leyla Kimdir? Ebru Özkan Saban Kaç Yaşında, Nereli? Oktay Kaynarca Aralarındaki Yaş Farkı Mosmor Etti! 
Ben Bu Cihana Sığmazsam Cezayir Kimdir? Oktay Kaynarca Kaç Yaşında, Nereli? Gören Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Ben Bu Cihana Sığmazsam Cezayir Kimdir? Oktay Kaynarca Kaç Yaşında, Nereli? Gören Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Dilan Çiçek Deniz’in Sevgilisi Hakkında Şok Eden Açıklamaları! Uzun Zamandır Birliktelerdi... “Çok Mu Aradın Bu Dağ Ayısını?” Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor... mask
Dilan Çiçek Deniz’in Sevgilisi Hakkında Şok Eden Açıklamaları! Uzun Zamandır Birliktelerdi... “Çok Mu Aradın Bu Dağ Ayısını?” Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor...
Türkiye’nin En Popüler Oyuncusu Ne Demet Özdemir, Ne Melis Sezen, Ne De Hande Erçel! Listenin Birincisi Herkesi Şaşırttı! IMDB Açıkladı! mask
Türkiye’nin En Popüler Oyuncusu Ne Demet Özdemir, Ne Melis Sezen, Ne De Hande Erçel! Listenin Birincisi Herkesi Şaşırttı! IMDB Açıkladı!
Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ Kızı İle İlgili Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Görenler Maşallah Demeden Geçemedi! mask
Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ Kızı İle İlgili Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Görenler Maşallah Demeden Geçemedi!
Petek Dinçöz Yaptı Yine Yapacağını! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; “Sana Koca Yaramadı; Değiştin!” Neler Oluyor? mask
Petek Dinçöz Yaptı Yine Yapacağını! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; “Sana Koca Yaramadı; Değiştin!” Neler Oluyor?
Kusursuz Kiracı’nın Yakup’u Milyonları Çılgına Çevirdi! Estetik Üzerine Estetik Yaptırmış! “Bir de Laf Ediyordun!” Neler Oluyor? mask
Kusursuz Kiracı’nın Yakup’u Milyonları Çılgına Çevirdi! Estetik Üzerine Estetik Yaptırmış! “Bir de Laf Ediyordun!” Neler Oluyor?
Demet Akalın’dan Yürekleri Umutla Dolduran Hamle! Babası İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Gören Duyan Şoktan Şoka Giriyor… mask
Demet Akalın’dan Yürekleri Umutla Dolduran Hamle! Babası İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Gören Duyan Şoktan Şoka Giriyor…
Zeynep Bastık Minicik Şortuyla Başları Döndürdü!  “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Kimse Bunu Görmedi Bile… “Düğmeler Ne Alemde?” mask
Zeynep Bastık Minicik Şortuyla Başları Döndürdü!  “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Kimse Bunu Görmedi Bile… “Düğmeler Ne Alemde?”
Anne Olmaya Gün Sayan Güpse Özay’dan Olay Yaratan Poz! Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıktı; “Gerçek Olamazsın Sen!” mask
Anne Olmaya Gün Sayan Güpse Özay’dan Olay Yaratan Poz! Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıktı; “Gerçek Olamazsın Sen!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ben Bu Cihana Sığmazsam Leyla Kimdir? Ebru Özkan Saban Kaç Yaşında, Nereli? Oktay Kaynarca Aralarındaki Yaş Farkı Mosmor Etti!  mask
Ben Bu Cihana Sığmazsam Leyla Kimdir? Ebru Özkan Saban Kaç Yaşında, Nereli? Oktay Kaynarca Aralarındaki Yaş Farkı Mosmor Etti! 
Ankaralılara Müjde! Aniden Bastıran Soğuklar Yerini Kavurucu Sıcaklara Bırakacak! İşte Ankara Eylül 2022 5 Günlük Hava Durumu Tahmini! mask
Ankaralılara Müjde! Aniden Bastıran Soğuklar Yerini Kavurucu Sıcaklara Bırakacak! İşte Ankara Eylül 2022 5 Günlük Hava Durumu Tahmini!
Ben Bu Cihana Sığmazsam Cezayir Kimdir? Oktay Kaynarca Kaç Yaşında, Nereli? Gören Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Ben Bu Cihana Sığmazsam Cezayir Kimdir? Oktay Kaynarca Kaç Yaşında, Nereli? Gören Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Ankara Elektrik Kesintisi! 9 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 9 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Aleyna Tilki Uzi Aşkı Yeniden Alevlendi! Lansmanda Sıcak Temas... Aleyna Tilki’den Sevgilisini Çıldırtacak Paylaşım! “Annenin Yapma Dediği Ne Varsa Yapıyorsun Yuh Sana!” mask
Aleyna Tilki Uzi Aşkı Yeniden Alevlendi! Lansmanda Sıcak Temas... Aleyna Tilki’den Sevgilisini Çıldırtacak Paylaşım! “Annenin Yapma Dediği Ne Varsa Yapıyorsun Yuh Sana!”
Dilan Çiçek Deniz’in Sevgilisi Hakkında Şok Eden Açıklamaları! Uzun Zamandır Birliktelerdi... “Çok Mu Aradın Bu Dağ Ayısını?” Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor... mask
Dilan Çiçek Deniz’in Sevgilisi Hakkında Şok Eden Açıklamaları! Uzun Zamandır Birliktelerdi... “Çok Mu Aradın Bu Dağ Ayısını?” Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL