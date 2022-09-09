Ben Bu Cihana Sığmazsam Firuze Kimdir? Pelin Akil Kaç Yaşında, Nereli? Pelin Akil’in Nasıl Tanındığını Öğrenen Şok İçerisinde Kalıyor!
ATV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin seyirci karşısına çıkması için gri satımı başladı. Birbirinden iddialı isimlerden oluşan kadrosu ile şimdiden televizyon seyircisini meraklandıran Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde Pelin Akil Altan da rol aldı. İşte Pekin Akil ile ilgili detaylar...
ATV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin seyirci karşısına çıkması için gri satımı başladı. Birbirinden iddialı isimlerden oluşan kadrosu ile şimdiden televizyon seyircisini meraklandıran Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde Pelin Akil Altan da rol aldı. Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde Firuze’yi canlandıracağı öğrenilen Pelin Akil Altan’ın nasıl ünlü oluğu ise, herkesi şaşırttı! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazsam Firuze kimdir? Pelin Akil kaç yaşında, nereli? Pelin Akil’in nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
09 Eyl 2022 - 11:36 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.