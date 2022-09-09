Masterchef Dilan Şok Etti, Gruplaşma Mı Var? Burak'a Ağır İthamlarda Bulunmuştu Ama... “Millete Laf Yetiştireceğine...” Sosyal Medyanın Diline Düştü! Allah Kurtarsın Dilan, İşin Zor...

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana en çok izlenen yarışmalar arasında yer alan Masterchef’in bu sezonuna damga vuran isimlerden birisi de Dilan olmuştu. Hem izleyicilerin hem yarışmacıların hem de jüri üyelerinin sinir katsayılarını artıran ve stüdyoda gerilim yaratan yarışmacıyla alakalı ortalığı karıştıracak bir gerçekte ortaya çıktı. İşte detaylar...

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