Masterchef Dilan’a Tokat Gibi Gerçek! Tüm Hafta Ortalığı Karıştırdı Ama... “Millete Laf Yetiştireceğine...” Sosyal Medyanın Diline Düştü! Allah Kurtarsın Dilan, İşin Zor...
TV8 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana ortalığı kasıp kavuran reyting rekortmeni yarışmada olanlar oldu. Bir hafta boyunca adeta bir mikser gibi ortalığı karıştıran Dilan ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Millete laf yetiştirmesi yerine işine odaklanması gerektiğini söyleyen kullanıcıların hedefinde Dilan vardı!
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana en çok izlenen yarışmalar arasında yer alan Masterchef’in bu sezonuna damga vuran isimlerden birisi de Dilan olmuştu. Hem izleyicilerin hem yarışmacıların hem de jüri üyelerinin sinir katsayılarını artıran ve stüdyoda gerilim yaratan yarışmacıyla alakalı ortalığı karıştıracak bir gerçekte ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.