Yeni sezona iddialı oyuncu kadrosu kadar hikayesi ile de damga vurması beklenen Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin ilk tanıtım fragmanı seyirci ile buluştu. Televizyon seyircisini şimdiden heyecanlandıran Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi, farklı hikayesi ile ilk bakışta dahi dikkat çekmeyi başardı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin konusu nedir? Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlandı? İşte, detaylar…