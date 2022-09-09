Kurnazlık denince herkesin aklına her işi istediği gibi çözdürecek kadar akıllı olmak gelse de bu kişilerin aynı zamanda kendileri açısından çıkarcı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Tüm bunlar insanın karakteristik özelliklerini ortaya koyunca akla elbette ilk olarak burçlar geliyor. Evet bazı burçlar istediği her şeyi alacak kadar kurnaz, zeki ve çıkarcı olmayı başarıyor! Peki, en kurnaz burçlar hangileridir? İşte karşıdaki kişinin altından girip üstünden çıkan burçlar…

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