Mohammed Alsaloussi ve Sevgilisi Şeyma Subaşı Arasındaki Yaş Farkı Titretti! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Kalıyor! Meğer…

Bir süre önce ayrıldığı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barışan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile fotoğraflarını da sık sık paylaşmaya başladı. Bu paylaşımların ardından magazin basının odağı haline dönüşen Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı çifti, şimdilerde ünlüler dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı başardı! Peki, Mohammed Alsaloussi ve sevgilisi Şeyma Subaşı arasında kaç yaş var? Mohammed Alsaloussi kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı hala beraber mi? İşte, detaylar…